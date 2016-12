Fotbal / CF Brăila – FC Viitorul. Vezi echipele de start

CF Brăila: G. Bucuroiu – L. Marin, L. Ivan, G. Bosoi, C. Necoară, A. Pânzaru, G. Ion, C. Vlaicu, M. Otvoș, E. Henry, M. Voicu (antrenor Viorel Ion)rezerve: Ș. Leu, I. Dăniță, D. Boboc, T. Prodan, S. Moise, G. Pungă, S. NicolițăFC Viitorul Constanța: M. Bolboașă – L. Turcu, Fl. Bejan, Al. Iacob, I. Larie, Al. Lazăr, A. Chițu, G. Iancu, I. Puțanu, N. Dică, R. Vlad (antrenor Cătălin Anghel)rezerve: Al. Buzbuchi, M. Jianu, C. Herea, V. Crețu, V. Simion, R. Benzar, A. Cârstocea, M. Onicaș.