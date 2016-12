Fotbal, Callatis Mangalia / Neculai Tănasă a demisionat din funcţia de preşedinte

Fotbal, Callatis Mangalia / Neculai Tănasă a demisionat din funcția de președinte

Președintele FC Callatis Mangalia, Neculai Tănasă, și-a depus, astăzi, demisia. „Nu știu dacă am fi putut continua la nivelul de performanță pe care ni-l dorim și cu care am fost învățați în Liga a II-a. Pentru binele clubului, mă voi da la o parte, îmi depun demisia și voi lăsa pe altcineva să continue munca începută de mine. Urez succes noii conduceri, să realizeze măcar jumătate din ce am făcut eu, dar îmi pare rău că nu voi putea continua proiectele, printre care un centru de juniori la Neptun”, a declarat Neculai Tănasă.