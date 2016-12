Fotbal / Bătaie între juniorii FC Farul şi cei ai Viitorului

2

nu e adevarat

da dc nu zici ca suporteriii farului ai strigat tot meciu m...e hagi m...e viitoru a numa asta ai auzit m...e faru ?dc ati intrat peste jucatoriii academie in vestiare sa ii bateti ?dc a fost lovin un jucator de la viitoru in cap in autocar?nio dc nu am sarit pe stadion sa ne batem shi am lasat jandarmeria sa isi faca treaba ?shi demonstreaza tu cu ceva concret ca jucatoriii au baut in cantonamente nu mai vorbiti fara sa aveti dovezi shi inca ceva juniori A sau scuipat sau batut shi etc da cu juniori B ce ati avut dc ati vrut sa ii bateti ?jucatoriii de la faru au intrat pe teren sa injure nu sa joace fotbal shi asta s-a vazut prin frumosul scor de 1-0 pt viitoru

Răspuns la: scandal la juniori

Adăugat de : Ionut Eugen, 8 aprilie 2013

De ce nu sunteti corecti ... presupun ca nu ati vazut cum arbitrul de rezerva Eduard Ionita il tinea pe un jucator al Farului si un jucator al...