Fotbal / Astra Giurgiu s-a despărțit de Oleg Protasov

Ştire online publicată Luni, 02 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Astra a anunțat pe pagina oficială de Facebook, despărțirea de tehnicianul Oleg Protasov. Antrenorul ucrainean va pleca de la formația din Giurgiu din cauza rezultatelor slabe. În pole-position pentru a-l înlocui pe Protasov se află Flavius Stoican, rămas liber din toamnă, după despărțirea de formația din Ștefan Cel Mare, informează Digisport.Clubul condus de Ioan Niculae a publicat următorul mesaj pe Facebook:"Despărțire de Oleg ProtasovClubul Astra Giurgiu a luat decizia rezilierii contractului antrenorului Oleg Protasov, ca urmare a rezultatelor nesatisfăcătoare din ultima perioadă și îndepărtarea echipei de obiectivele de performanță stabilite.Protasov a preluat Astra în octombrie 2014, bilanțul său oficial pe banca echipei noastre fiind de 2 victorii și 7 egaluri în Liga I, un eșec și o victorie în Cupa Ligii, o victorie, un egal și două înfrângeri în grupele Europa League.Clubul Astra îi mulțumește acestuia pentru munca sa și îi urează mult succes în continuare!"Deținătoarea Cupei și a Supercupei nu a reușit să câștige partida de sub Tâmpa, deși pe finalul meciului a evoluat cu doi oameni în plus pe teren. Rezultatul meciului FC Brașov-Astra a fost de 1-1."Pentru echipa mea este unul din cele mai rușinoase meciuri la care eu am asistat și mă felicit că nu am fost la Brașov.", a spus Ioan Niculae, finanțatorul Astrei, la emisiunea "Fotbal Club".Ioan Niculae a fost prezent luni de dimineață la sediul clubului, unde a avut loc o ședință cu oamenii din conducerea Astrei, atât cea tehnică, dar și cea administrativă.