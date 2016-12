Fotbal / Arbitrul Istvan Kovacs a fost promovat de UEFA la categoria ''First''

Arbitrul central Istvan Kovacs, 31 ani, a fost promovat de Comisia de arbitri a UEFA la categoria ''First'', a doua categorie după ''Elite'', în care se află în continuare centralul Ovidiu Hațegan, informează FR de Fotbal.La recenta întâlnire a Comisiei de Arbitri a UEFA, care au fost analizate prestațiile arbitrilor europeni și a fost revizuită ierarhia acestora pentru partea a doua a sezonului.Istvan Kovacs este unul dintre arbitri care au fost promovați în 'First', a doua categorie după 'Elite', cea în care, în continuare, se află un alt 'central' din România, Ovidiu Hațegan.Tot în categoria 'First' se mai află un reprezentant din țara noastră, Alexandru Tudor, în timp ce în 'Second' se regăsesc Marius Avram, Cristian Balaj, Sebastian Colțescu și Radu Petrescu.