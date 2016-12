Fotbal / Alte variante pentru postul de antrenor al Farului: Sdrobiş sau Reghecampf

1

Reghemkampf cea mai buna varianta

Are pile la Federatie si ne baga direct in Liga 1, mai face si niste blaturi pe ici pe colo si promovam. Dupa promovare, insa nu stiu ce va face Reghe, dar cu pilele pe care le are la FRF sigur stam la jumatatea clasamanetului in Liga 1. Reghe te-asteptam, cu tine FC Farul revine si de la 5-0 :)