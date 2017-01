Fotbal / Adi Popa va semna pentru echipa engleză Reading

Internaționalul român Adrian Popa, de la vicecampioana Steaua București, a anunțat, vineri, pe pagina sa de Facebook, că va semna sâmbătă un contract cu formația engleză de ligă secundă Reading FC.''A venit și ziua asta. Din 2012 am simțit că mi-am împlinit visul pe care îl aveam de când eram copil. Să joc în tricoul roș-albastru, pentru echipa mea de suflet, FC Steaua București. Am dat totul pentru voi și pentru cele două culori de fiecare dată când am intrat în teren și nu voi uita niciun moment petrecut la acest club. Dar astăzi, a venit ziua în care vă anunț că voi pleca. Mâine, voi semna cu Reading Football Club, pentru care voi juca în următorii ani'', a scris Popa (28 ani) în rețeaua de socializare.''Sufletul meu va rămâne alături de toată suflarea roș-albastră și îmi doresc ca foștii mei colegi să-mi păstreze o medalie de campion la sfârșitul sezonului. De asemenea, îmi doresc să se rezolve această situație în care se află clubul acum, iar suporterii să se întoarcă alături de echipă, să fie o familie așa cum am fost mereu, și la bine, și la greu'', mai spune Adi Popa.Extrema dreaptă a Stelei și a echipei naționale nu a exclus posibilitatea de a reveni în viitor la Steaua: ''Poate voi mai avea ocazia în viitor să îmbrac tricoul roș-albastru și să revin acasă.''Popa a ținut să le mulțumească suporterilor pentru susținere: ''Vă mulțumesc pentru toate momentele frumoase, pentru fiecare încurajare, pentru aplauzele voastre și chiar pentru momentele când, poate, m-ați înjurat, pentru că m-ați ambiționat și m-ați împins de la spate să merg mai departe. Forza Steaua! Adi Popa, unul dintre voi''.Adi Popa a jucat la începutul carierei sale la Politehnica II Timișoara, apoi a fost împrumutat la Buftea și Gloria Buzău, a mai jucat la Universitatea Cluj și Concordia Chiajna, iar în 2012 s-a transferat la Steaua. Are 21 de selecții pentru echipa națională, marcând și 3 goluri.Reading ocupă locul 4 în Championship, cu 49 puncte, după 27 de etape, devansată de Brighton & Hove Albion, 60 puncte, Newcastle United, 58 puncte, și Leeds United, 51 puncte (un joc în plus). Echipa este antrenată de fostul fundaș olandez Jaap Stam, iar în lotul său se găsesc, printre alții, olandezul Danzell Gravenberch (ex-U Cluj), portughezul Tiago Ilori sau internaționalul olandez Roy Beerens, transmite Agerpres.ro.