Fotbal: Academia Farul organizează Winter Tomis Challenge Cup

În perioada 12-13 decembrie 2015, Academia Farul va desfășura, la Sala Sporturilor, prima ediție a Winter Tomis Challenge Cup.Competiția se adresează grupei de vârstă 2007. La acest turneu vor participa șase echipe care au fost împărțite în două grupe, după cum urmează: Grupa A: Academia Farul, Atletic Junior Călărași și ACS Performer; Grupa B: FC Farul, New Stars București și Academia Hagi.Ora 14.00 – Academia Farul – ACS Performer (Grupa A)Ora 14.50 – New Stars București – Academia Hagi (Grupa B)Ora 15.30 – Academia Farul – Atletic Călărași (Grupa A)Ora 16.20 – FC Farul – New Stars București (Grupa B)Ora 17.10 – Atletic Călărași – ACS Performer (Grupa A)Ora 18.00 – FC Farul – Academia Hagi (Grupa B)Ora 9.00 Semifinala 1 - Loc 1A - Loc 2BOra 9.50 Semifinala 2 - Loc 2A - Loc 1BOra 10.40 Meci Locurile 5-6 - Loc 3A - Loc 3BOra 11.30 - Meci demonstrativ 2009Ora 12.10 Finala MicăOra 13.00 Finala MareOra 14.00 Festivitate de PremiereLa final se vor premia primele trei locuri, în plus vor fi și trei premii speciale: cel mai bun portar, cel mai bun jucător al turneului și golgheterul turneului.