Fostul stelist Marius Iordache a început antrenamentele cu Farul

Ultima dată la Ceahlăul, fundașul stânga de 31 de ani vine după o pauză mai lungă, dar oficialii „marinarilor“ sunt convinși că jucătorul poate ajuta echipa, după ce se pune la punct fizic. Marius Iordache a ajuns marți la Constanța, iar ieri a început pregătirea cu Farul, pe terenul secund. În timp ce restul „marinarilor” au lucrat cu mingea, apărătorul a efectuat pentru început doar alergări (alături de preparatorul fizic Adrian Cosman), ținând cont că vine după o pauză de un an, din pricina unei accidentări. „Marius e încă tânăr și are valoare. Cred că ne poate ajuta câteva meciuri în acest sezon. Trebuie să o ia însă de la început cu pregătirea”, a declarat antrenorul Farului, Ștefan Stoica. Născut la Craiova, pe 8 octombrie 1978, fundașul stânga e liber de contract, ultima dată evoluând la Ceahlăul, în sezonul 2007/2008, în opt meciuri. Înainte, mai jucase la U Craiova, Villarreal (Spania), Steaua, FC Național, Pandurii Tg. Jiu și Ethnikos Achnas (Cipru). Villarreal a plătit 1,5 milioane de dolari către Universitatea Craiova, în 1998, pentru transferul lui Iordache. „Marius a jucat la un nivel înalt, nu are importanță că a făcut o pauză mai lungă. Oricum, el s-a mai antrenat în această perioadă și are doar vreo două kg în plus. Cu un program intensiv, în 10 - 14 zile va reveni. Și Florentin Dumitru a stat doi ani departe de fotbal și ați văzut cum a jucat contra noastră”, a spus și managerul general al Farului, Vicențiu Iorgulescu, care este nașul de cununie al lui Iordache. Cristocea s-a pregătit cu echipa Dintre jucătorii cu probleme medicale ai Farului, situația lui Cristocea a evoluat spre bine, mijlocașul antrenându-se ieri alături de echipă. În schimb, Chico, B. Andone și Vlas, cărora li s-a alăturat și Gosic, au lucrat în sala de forță. Slovenul Andrej Rastovac s-a pregătit în continuare sub comanda lui Ștefan Stoica și ar putea fi fundașul stânga al Farului, sâmbătă, la meciul cu Victoria Brănești. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, constănțenii au vrut să amâne această partidă, dar s-au lovit atât de refuzul oaspeților, cât și de cel al Federației. Altfel, atacantul Marius Ene a fost învoit marți și ieri, pentru rezolvarea unei probleme personale, aseară fiind așteptat la Constanța. *** „Nu m-am retras din fotbal, ci am avut o pauză mai lungă, după o accidentare. Voi încerca să revin repede și nu vor fi probleme, pentru că sunt un jucător conștiincios. Cred că îmi trebuie trei săptămâni pentru a fi bun de joc. Nu mă voi menaja, așa cum am fost mereu ca fotbalist. Am venit la Farul și pentru Vicențiu Iorgulescu. Nu e un pas înapoi pentru mine, cu atât mai mult dacă echipa va promova. Cu mai multă încredere, Farul va ajunge în Liga 1, pentru că valoare are” Marius Iordache, fundaș stânga