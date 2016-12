Fostul preşedinte al clubului Deportivo Alaves, audiat în Dosarul Transferurilor

Fostul președinte al clubului Deportivo Alaves, audiat în Dosarul Transferurilor

Fostul președinte al clubului Deportivo Alaves, Gonzalo Anton San Juan, care a condus gruparea spaniolă în perioada 1999-2004, a fost audiat, miercuri, prin videoconferință, în dosarul transferurilor de la Curtea de Apel București. El a oferit câteva detalii despre transferurile jucătorilor Cosmin Contra (1999) și Bogdan Mara (2001) de la Dinamo la Alaves, precizând totodată că nu-și mai amintește bine cum s-a procedat atunci. "Am fost președinte la Alaves timp de cinci ani, în perioada 1999-2004. Nu-mi amintesc foarte bine cum s-a procedat cu transferul lui Contra de la Dinamo la Alaves, dar cred că cineva l-a remarcat, am intrat în legătură cu impresarul jucătorului, domnul Becali și apoi am perfectat transferul. Același lucru s-a întâmplat și în cazul lui Bogdan Mara. Nu-l cunosc pe domnul Cristian Borcea, singura persoană cu care am discutat a fost domnul Becali", a declarat Gonzalo Anton San Juan, potrivit Mediafax.