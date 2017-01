Fostul internaţional italian Coco vrea să devină actor

Fostul internațional italian Coco vrea să devină actor

Fostul internațional italian Francesco Coco, retras din activitatea fotbalistică în urmă cu un an, a declarat că dorește să urmeze cursurile unei școli de actorie, pentru a deveni un profesionist în această breaslă. „Am primit oferte importante din partea unor case de film, dar și de la unele televiziuni, chiar și de la Hollywood. Vreau să mă înscriu la o școală de actorie. Dacă va fi necesar, sunt dispus să merg la Actors Studio, în New York. Mereu am fost fascinat de lumea showbizului”, a afirmat Coco. După ce a abandonat cariera de fotbalist, Francesco Coco a devenit agent imobiliar. „Aș putea continua această afacere, dar simt că îmi place mai mult spectacolul. M-am sfătuit cu Simona Ventura (n.r. moderatoare de televiziune), care îmi este ca o soră. Ea m-a încurajat întotdeauna spre această meserie“, a spus fostul jucător. Coco a debutat în Serie A la AC Milan, echipă la care a jucat între 1995 și 2001 și unde era privit ca înlocuitorul lui Paolo Maldini. În 2001, a fost împrumutat la Barcelona, iar un an mai târziu a fost cedat la Inter, într-o afacere care l-a mai cuprins pe Clarence Seedorf. Fundașul a petrecut cinci sezoane la formația din Milano, însă, din cauza accidentărilor, a evoluat destul de rar ca titular. În 2007, Coco a decis să-și încheie cariera sportivă.