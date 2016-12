Fostul ciclist Lance Armstrong a recunoscut, într-un interviu, că s-a dopat!

Vineri, fostul ciclist Lance Armstrong, deposedat în octombrie anul trecut de cele șapte titluri din Turul Franței (după raportul USADA în care rutierul texan era acuzat de dopaj sistematic), a recunoscut, într-un interviu acordat prezentatoarei Oprah Winfrey, că s-a dopat.Armstrong recunoaște că a folosit „puțin EPO, transfuzii și testosteron” și că nu ar fi putut să câștige toate cele șapte titluri la Turul Franței fără a se dopa.„În acea generație, nu. Nu eu am inventat cultura asta, dar nici nu am încercat să o opresc. Voiam să câștig cu orice preț. Când am fost diagnosticat cu cancer, aș fi făcut orice ca să supraviețuiesc. Am adoptat atitudinea asta și în ciclism, cu orice preț, iar asta nu a fost un lucru bun”, a explicat Lance Armstrong.Fostul ciclist a explicat că în acea perioadă, toată lumea se dopa, și că el vedea dopajul nu ca pe o modalitate de a trișa, ci una de a obține un avantaj în fața adversarilor săi.„Nu vreau să acuz pe altcineva, eu singur am luat aceste decizii și stau astăzi aici pentru a recunoaște și pentru că regret. Oamenii au tot dreptul să se simtă trădați. Este vina mea. Unele personalități dispar complet, dar eu vreau să-mi petrec restul vieții încercând să recâștig încrederea și să-mi cer iertare apoi. Nu am simțit că trișez. Definiția acestui cuvânt este a câștiga un avantaj asupra unui rival sau dușman. Nu am văzut lucrurile așa. Am văzut totul ca pe o modalitate de lupta cu arme egale”, a mai spus Armstrong.USADA (Agenția Americană Antidoping) a întocmit un dosar cu peste 1.000 de pagini în cazul Lance Armstrong, care conține probe evidente și mărturiile depuse de foști coechipieri ai rutierului, ce dovedesc că americanul crease un sistem complex de dopaj, la echipa la care a evoluat, US Postal.