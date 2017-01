Fosta atletă Cristine Spătaru împinge bobul către Jocurile Olimpice

În 2007, a trecut, surprinzător, de la atletism la bob, după ce o accidentare serioasă i-a frânt definitiv zborul parcă nesfârșit deasupra gropii cu nisip. În 2003, la 17 ani, a făcut senzație în Canada, cu două medalii de aur la Mondiale, dar visul de a prinde Olimpiada nu și-l mai poate îndeplini de pe pistă, ci de pe gheață, la 130 km/h. După evoluții în România, apoi în Bulgaria (2007 - 2009), constănțeanca Cristine Spătaru a ajuns, anul trecut, în Germania, stabilindu-se la Winterberg, în apropiere de Dortmund. A semnat un contract pe un sezon, care i-a fost reînnoit în acest an. A pătruns și în categoria C a lotului național, fiind la un pas de a participa cu Germania la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Vancouver. Nu a putut obține însă în timp util cetățenia, astfel că a trebuit să-și amâne cu patru ani, până în 2014, în Rusia, urcarea în bobul olimpic. „Vreau să ajung cât mai sus, să obțin cetățenia germană și să particip la Olimpiadă. Sper să prind din nou o Cupă Mondială și să câștig o Cupă a Europei, dar cel mai important e să fiu sănătoasă. Deocamdată, nu știu din ce echipaj voi face parte. Eu sunt frânoare, frânorii se antrenează, iar înainte de sezon cei mai buni sunt luați de piloți și duși la concurs. Mă pregătesc o săptămână în Constanța, una și jumătate - două în Germania. La noi, sezonul începe în octombrie, dar în iunie deja ne dăm cu bobul pe gheață, pregătindu-ne în locuri special amenajate, unde lucrăm specific, elemente tehnice. Antrenamentele de forță le facem cu exerciții de atletism și în sala de haltere”, a declarat Cristine, pentru „Cuget Liber”. Sportiva a fost la Constanța până zilele trecute, după care a plecat iar în Germania, de unde se întoarce pe 30 mai. „Când te răstorni, zici Doamne ajută să rămâi în viață” Sportiva constănțeană a avut parte pe pârtia de bob și de incidente neplăcute, răsturnându-se la Campionatul Mondial de la Altenberg (Germania), unde concura, pentru bulgari, alături de Maria Spirescu. „În acest sport, nu știi niciodată dacă ești campion sau nu, pentru că într-o fracțiune de secundă poți să te răstorni sau să lovești bobul de gheață, cum am pățit și eu”, își începe povestirea Cristine. După primele două manșe, cele două sportive ocupau locul nouă, unul surprin-zător, având în vedere că evoluau cu echipament inferior calitativ celui al restului participantelor. „Materialul contează foarte mult și este extrem de scump”, explică Cristine, arătând că un bob ajunge la 40.000 de euro, iar o pereche de patine acceptabile, care să te ducă în primii zece, urcă spre 10.000 de euro. După a treia manșă, Cristine și Maria au mai coborât o poziție, ajungând pe zece, iar în a patra rundă, cu puțin înaintea liniei de sosire (mai aveau două viraje), s-au răsturnat și am terminat pe 15. „Eu m-am ars pe umăr. S-a lovit și Maria, cum a intrat în bob, care cântărea 180 de kg, plus noi două, deci erau vreo 350 kg lejer. La 130 km/h, când te răstorni, trebuie să zici Doamne ajută să rămâi în viață”, spune Cristine Spătaru. „Trecerea de la atletism la bob a fost dureroasă pe plan sentimental, întrucât copilăria mea e legată de atletism. Cu el am crescut și mi-a rămas în suflet. Dacă văd pe cineva care sare pe stadion, vreau să sar și eu. Dar sunt conștientă că nu mai pot. Atletismul a rămas un hobby pentru mine. Mă consolez însă cu faptul că bobul mă ajută să câștig bani” Cristine Spătaru „E greu să faci sport în România“ „Concurez pentru Germania. Am încercat să mă dau și pentru România, dar în țara noastră e cam greu să faci sport. Nu se investește, dacă nu faci fotbal sau handbal, altceva e greu. Totul e scump, începând de la echipament și până la medicamente și suplimente. Toți vor să faci sport pentru ei, dar să nu te ajute deloc”. Cristine Spătaru S-a antrenat la Vancouver și Salt Lake City Cristine era luată în calcul pentru Olimpiada de la Vancouver, din acest an, de aceea s-a și antrenat în Canada și în Salt Lake City, la finele anului 2009, dar neobținerea cetățeniei a împiedicat-o să și concureze. „La toate celelalte competiții am intrat, dar nu și la Olimpiadă, pentru că încă nu sunt cetățean german”, spune Cristine. Singura sportivă de altă naționalitate din lot Tânăra de 24 de ani spune că este singura sportivă de altă naționalitate din categoria C a lotului Germaniei. „Aici sunt nou-veniții, cei cărora lumea nu le dădea șanse să intre și ei au reușit cât de cât. Grupa B îi cuprinde pe cei cu medalii la Mondiale și Europene, iar A pe cei cu mari performanțe, campionii olimpici”, explică sportiva. Speră la cetățenia germană în acest an Cristine speră să obțină cetățenia germană în 2010. „Dacă voi fi sănătoasă și voi avea rezultate, poate voi reuși în acest an. Ca sportiv, dacă ai doi ani vechime, o iei mai ușor. Dacă ai locuință în Germania, pensia și asigurarea plătite în fiecare lună, ar trebui să fie mai ușor cu actele”, se arată optimistă constănțeanca.