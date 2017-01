CVM Tomis - Perungan Pojat Rovaniemi, în Cupa CEV la volei masculin

Foarte aproape de calificarea în optimi

Aflată pentru al doilea an consecutiv într-o competiție europeană de anvergură, echipa CVM Tomis Constanța își dorește un parcurs cât mai lung în ediția 2007 / 2008 a Cupei CEV la volei masculin. Formația antrenată de Stelio De Rocco și Massimilano Giaccardi este la un pas de calificarea în optimile de finală ale Cupei CEV. După ce, săptămâna trecută, au câștigat (3-2) în deplasare meciul cu Perungan Pojat Rovaniemi, voleibaliștii constănțeni abordează cu moralul ridicat manșa a doua din 16-imi. „Băieții se află într-o bună formă fizică și sunt pregătiți de o nouă victorie, deși, la întoarcerea din Finlanda, unii dintre ei au acuzat o stare de oboseală. Așteptăm la sală cât mai mulți suporteri, iar la finalul meciului, să ne bucurăm și să sărbătorim împreună calificarea", a declarat, ieri, într-o conferință de presă susținută la Sala Sporturilor, antrenorul Stelio De Rocco. Finlandezii sosesc astăzi, în jurul orei 15.30, pe aeroportul Otopeni, drumul către litoral urmând a fi parcurs cu autocarul. Seara, cel mai probabil în intervalul 21-23, vor efectua un prim antrenament de acomodare, în Sala Sporturilor, cea de-a doua ședință de pregătire fiind programată sâmbătă dimineață, între orele 9 și 10, în aceeași locație. Arbitrii partidei, bulgarii Ognian Tankishev și Mitev Ignat, vin tot astăzi, la ora 19, și vor fi cazați la Hotelul Malibu din Mamaia, hotel în care, între orele 20 și 21, va avea loc și ședința tehnică. În ceea ce îi privește pe jucătorii Tomisului, ei se vor antrena astăzi, între orele 18 și 20, la Sala Sporturilor, iar mâine, în intervalul orar 10-11, la Sala Tomis de pe str. Flămânda. Nu vor să se oprească până în finală Căpitanul Radu Began, unul dintre cei mai experimentați voleibaliști din tabăra gazdă, speră să își ajute echipa să ajungă în marea finală. „Ne dorim ca suporterii să aibă parte de un meci de înalt nivel, pe măsura organizării. Am pășit cu dreptul și, chiar dacă suntem puțin obosiți, vom depăși acest moment. Ne așteaptă meciuri grele, dar sunt convins că și noi vom juca din ce în ce mai bine. Cu toții ne dorim să ajungem în finală și cred că avem forța de a ne îndeplini obiectivul", a declarat Began.