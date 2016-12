Florin Vlaicu speră la o victorie a Farului

Mai este o singură zi până la mare finală a SuperLigii la rugby, disputată între RCJ Farul Constanța și CSM Știința Baia Mare. „Marinarii” sunt optimiști în privința partidei de sâmbătă seara, iar Florin Vlaicu, cel mai bun marcator al competiției (175 puncte), este încrezător în echipa sa. „Nu am crezut că o să ajungem așa departe, am venit la o echipă nouă, cu foarte mulți jucători noi. Se știe, când vin foarte mulți jucători la echipă, chiar dacă sunt buni individuali, e greu să închegi echipa. Dar sunt foarte bucuros și avem șansa noastră. Farul și-a propus la începutul campionatului accederea între primele trei echipe. Suntem foarte bucuroși că am putut să ajungem până în ultimul act și dacă tot am ajuns aici, nu o să ne dăm bătuți foarte ușor. Venim să jucăm un rugby de calitate și sper ca cea mai bună echipă să câștige”, a declarat Vlaicu, citat de Agerpres.