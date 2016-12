Florin Răducioiu a fost inclus într-un top al ruşinii

Florin Răducioiu a fost inclus într-un top al rușinii

Marţi, 22 Noiembrie 2016

Fostul fotbalist român Florin Răducioiu este menționat de ziarul L'Equipe printre atacanții celebri care au dezamăgit la echipa AS Monaco de când există Liga Campionilor, din sezonul 1992-1993.L'Equipe realizează o anchetă ce ține cont de evoluțiile atacanților grupării din Principat în toate competițiile, nu neapărat în Liga Campionilor. Cotidianul francez propune o serie de nume care au scris istorie la formația monegască.La sfârșitului articolului sunt pomenite "vedete de uitat: Oliver Bierhoff, Marco Di Vaio, Christian Vieri, Florin Răducioiu etc". Fostul atacant al "tricolorilor" stă astfel alături de nume prestigioase care, la fel ca el, erau către finalul carierei când au venit la Monaco, potrivit agerpres.Răducioiu, născut pe 17 martie 1970, a semnat în ianuarie 2001 cu Monaco, la care a evoluat până în iunie 2002. El a jucat în doar 12 meciuri de campionat, cinci dintre acestea ca titular, reușind două goluri. Fostul dinamovist a mai avut trei apariții în Cupa Franței și două în Cupa Ligii franceze, fără gol marcat.L'Equipe alcătuiește o listă cu zece atacanți care au impresionat la Monaco: David Trezeguet, Sonny Anderson, Fernando Morientes, Ludovic Giuly, Victor Ikpeba, Youri Djorkaeff, Thierry Henry, Dado Prso, Marco Simone, Shabani Nonda. Acestor nume li se adaugă Juergen Klinsmann, faimosul atacant german care nu a fost foarte performant la Monaco. Alte nume care au dat în general satisfacție sunt Anthony Martial, Dimităr Berbatov, Javier Saviola, Javier Chevanton și Nene.L'Equipe a avut ideea anchetei în condițiile în care Monaco are cel mai bun atac din campionatul Franței, 39 de goluri în 13 etape, adică o medie de trei goluri pe meci. Aflată pe locul 2 în întrecerea internă, echipa antrenată de Leonardo Jardim joacă marți (astăzi) cu Tottenham Hotspur, acasă, în Grupa E din Liga Campionilor.