Florin Cazan şi-a dat demisia. CSU Neptun are un antrenor voluntar

Florin Cazan și-a dat demisia. CSU Neptun are un antrenor voluntar

După trei înfrângeri consecutive obținute de CSU Neptun sub condu-cerea sa, antrenorul Florin Cazan a ales să se retragă din staff-ul tehnic al echipei constănțene.„Când am venit la echipă, am cerut ca aceasta să se întărească cu încă două-trei jucătoare. Acest lucru nu s-a întâmplat. Am simțit că nu îmi pot atinge perspectivele pe care le doream cu această echipă. Am decis că e mai bine să mă retrag”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Florin Cazan.Vineri, CSU Neptun a jucat meciul din etapa a cincea, în deplasare, contra Științei București, terminat după închiderea ediției noastre. Conform informațiilor furnizate de directorul executiv al clubului, Silviu Băiceanu, pe banca tehnică a echipei constănțene a stat Cristian Pârvulescu. „Florin Cazan a decis să-și dea demisia. Deocamdată, antrenorul echipei va fi Cristian Bărbulescu, care are un contract de voluntariat cu clubul nostru”, a afirmat Băiceanu.