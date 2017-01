Florin Cazan, promovat principal pe banca Tomisului

După plecarea lui Ion Crăciun la HCM, funcția de antrenor principal al echipei de handbal feminin CS Tomis rămăsese vacantă. Pe acest post, conducerea clubului a decis să-l promoveze pe fostul secund Florin Cazan. „Mergem pe varianta Florin Cazan. Este un tehnician tânăr, cum se spune, din noul val, cunoaște echipa, s-a acomodat deja cu fetele. Sperăm să putem face în continuare performanță. În ceea ce-l privește pe Ion Crăciun, știam că se află în atenția conducerii HCM-ului, iar anunțul de astăzi (n.r. - ieri) vine să oficializeze reve-nirea sa în handbalul masculin. Pentru noi, Ion Crăciun a fost un antrenor deosebit, performanțele obținute de echipă sub conducerea sa vorbesc de la sine. Sper ca trecerea sa la conducerea HCM-ului să fie de bun augur și să ajute handbalul constănțean. Le urez mult succes!”, a declarat președintele CS Tomis, Gheorghe Slabu. Cel mai probabil, Cazan va fi ajutat la echipă, în calitate de secund, de Mihaela Pâ-râianu, cea mai experimentată handbalistă din lot. „Pentru tot ceea ce a realizat la CS Tomis și pentru modul în care am colaborat, doresc să-i mulțumesc antrenorului Ion Crăciun. A ridicat ștacheta performanței la un nivel înalt. Personal, regret plecarea sa de la echipă, dar, nu-i mai puțin adevărat, o astfel de ofertă, venită din partea celui mai puternic club din handbalul masculin românesc, HCM Constanța, e greu de refuzat!”, a declarat directorul sportiv al Tomisului, Paul Alexe. „Plec de la Tomis cu regretul de a fi lăsat neterminat un lucru ce începuse bine. Trebuie să recunosc faptul că perioada petrecută la conducerea echipei feminine a Constanței a reprezentat o perioadă în care m-am simțit mai bine ca nicăieri. Am avut șansa de a avea lângă mine niște fete deosebite, adevărate caractere, care mi-au permis să-mi fac meseria așa cum știu mai bine, iar rezultatele au răs-plătit toată această muncă. Sper ca problemele financiare ale Tomisului să se rezolve, comunitatea locală să-și aplece atenția și asupra acestor fete, iar echipa să fie ajutată să rămână la același nivel de performanță”, declarat Ion Crăciun.