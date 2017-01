Florian Constantin, reales preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Rugby

Florian Constantin, reales președinte al Asociației Județene de Rugby

Fostul internațional Florian Constantin, jucător emblematic al Farului și al reprezentativei României, a fost reales în funcția de președinte al Asociației Județene de Rugby, mandatul său fiind valabil pe o perioadă de patru ani. La Adunarea Generală a AJR, care a avut loc, sâmbătă dimineață, la complexul „Zorile“, toți reprezentanții cluburilor cu profil rugby au decis să-i acorde un nou vot de încredere lui Florian Constantin. Președintele și-a făcut cunoscută și echipa pe care se va baza în următorii patru ani: vicepreședinți - Ion Podaru, Adrian Rapotan, Ovidiu Pilat; secretar și responsabil al comisiei de competiții - Gheorghe Stoica; șef comisie disciplină - Mihai Holban; șef comisie antrenori - Cristian Brănescu; șef comisie arbitraj - Dragoș Ionescu; șef comisie juridică - Liviu Tilich; șef comisie mass-media - Cătălin Donose; șef comisie medicală - Romeo Popescu; trezorier - Corina Tudo-ran; cenzor - Traian Pătrăhău. „În precedentul mandat, am reușit înființarea de cluburi în Năvodari și Ovidiu și am pus accent pe creșterea juniorilor, mulți dintre aceștia fiind promovați la echipele naționale. Rugby-ul constănțean are resurse foarte frumoase, dar mai avem mult de muncă pentru a reveni un nume important pe plan european“, a declarat președintele Constantin. Șeful AJR a precizat că rugby-ul va fi implementat în școlile din județ, Mangalia, Cogealac și Ghindărești fiind primele pe listă. „Ar fi fost extrem de bine dacă s-ar fi înființat Centrul de excelență la Constanța. Din păcate, proiectul a rămas blocat într-un sertar, la Ministerul Educației“, a explicat Florian Constantin. Respect pentru valorile sportului cu balonul oval Președintele asociației își dorește ca echipele constănțene să facă performanță, iar jucătorii să aibă un comportament de gentlemeni. „După ani buni, Farul a revenit în lupta pentru titlu, iar Cleopatra va promova în eșalonul de elită. De la sportivi, îmi doresc ca aceștia să ajungă să joace și pentru culorile clubului, nu numai pentru banii clubului, și să respecte valorile rugby-ului constănțean“, a mai spus Constantin.