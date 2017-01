Trofeul Carpați la handbal masculin debutează astăzi, la Drobeta Turnu Severin

Flăcări pe semicerc

Echipa națională de handbal masculin a României are serios de lucru în acest final de săptămână, în care tricolorii iau parte la tradiționalul Trofeu Carpați, competiție la care au mai fost invitate reprezentativele Ucrainei, Macedoniei și Muntenegreului. Selecționerului Aihan Omer i se ivește șansa de a câștiga un trofeu cu naționala mult mai repede decât ar fi crezut. Dacă ambiția „Turcului" de a scoate rezultate și din piatră seacă este bine știută, Alin Șania și compania vor să demonstreze că generația lor nu și-a spus ultimul cuvânt, nu este terminată, cum au spus unii, ci are valoare pentru a forța revenirea în elită. Turneul Carpați, organizat, anul acesta, la Drobeta Turnu Severin, poate fi pasul dintâi al ascensiunii. După evoluția curajoasă din amicalul cu Germania, handbaliștii români sunt pregătiți de o nouă provocare. Primul adversar este Macedonia, „încălzirea" având loc diseară, de la ora 19. Mâine, de la aceeași oră, va avea loc duelul cu Ucraina, o prezență constantă la ultimele ediții ale Campionatelor Europene sau Mondiale, iar duminică, de la ora 12, tricolorii vor înfrunta Muntenegru, formație care are în buzunare biletele pentru EURO 2007 din Norvegia. Toate partidele vor fi transmise în direct la Sport.ro. Aihan Omer va miza aproape în totalitate pe jucători legitimați la echipele din țară, excepție făcând doar Adrian Petrea, Valentin Ghionea (ambii Pick Szeged) și Rareș Jurcă (Kadetten Schaffhausen). Selecționerul are sub comandă patru handbaliști de la campioana HCM, portarii Ionuț Stănescu, Mihai Popescu, extremele Laurențiu Toma, Mihai Timofte, dar și unul de la CSM Medgidia, pivotul Dan Savenco. „Ne dorim să câștigăm trofeul și să alcătuim o formulă de echipă ideală, care să reintre în circuitul mondial. Vreau să mă edific în ceea ce privește potențialul jucătorilor din țară, vom aborda fiecare meci la victorie", a declarat „Turcul". În ianuarie 2008, start spre Mondiale Până la finele anului, naționala României mai are programat un stagiu de pregătire, între 12 și 22 decembrie, la București, apoi va susține câteva meciuri amicale, în perioada 26-30 decembrie, toate în țară. În luna ianuarie 2008, tricolorii demarează campania de calificare la Campionatul Mondial 2009, fiind plasați în Grupa a II-a preliminară, alături de reprezentativele Ciprului și Letoniei.