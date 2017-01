Fl. Petre, convocat în locul lui Nicoliţă pentru meciul cu Franţa

Fl. Petre, convocat în locul lui Nicoliță pentru meciul cu Franța

Selecționerul naționalei de fotbal a României, Victor Pițurcă, a declarat, sâmbătă, că mijlocașul Bănel Nicoliță, de la Steaua, s-a accidentat și nu va putea evolua în meciul cu Franța, în locul său fiind convocat, în regim de urgență, Florentin Petre. „Când am aflat de problemele lui Nicoliță, l-am sunat imediat pe doctorul Pompiliu Popescu, să îl consulte foarte atent. Din păcate, verdictul a fost unul foarte clar: jucătorul nu va putea participa la acțiunile echipei naționale. În aceste condiții, am apelat la Fl. Petre, iar mijlocașul lui Terek Groznâi va fi prezent, luni, la reunirea echipei naționale”, a explicat Pițurcă. La rândul său, Adrian Mutu este de părere că partida cu Franța este una foarte importantă pentru tricolori, care sunt obligați să se impună în fața selecționatei pregătite de Raymond Domenech. „E un meci foarte important pentru ambele echipe, pentru că venim după câte o înfrângere. Și România, și Franța au nevoie de o victorie, dar sperăm să piardă ei, pentru că punctele ar fi foarte importante și nu doar pentru clasament, ci și pentru moralul nostru. Francezii sunt mult mai valoroși decât noi, au jucători cu mai multe calități, dar noi trebuie să demonstrăm că suntem o echipă, că suntem mai dornici de victorie, așa cum am fost și la EURO 2008", a declarat atacantul naționalei. Reprezentativa României va întâlni echipa similară a Franței, sâmbătă, 11 octombrie, pe stadionul „Farul” din Constanța, într-un meci contând pentru Grupa a 7-a preliminară a Campionatului Mondial din 2010.