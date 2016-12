Fiul lui Petre Grigoraş îşi înfruntă tatăl în Antalya

Fiul lui Petre Grigoraș își înfruntă tatăl în Antalya

Antrenorul lui Poli Iași, Petre Grigoraș, și fiul său, Alexandru (21 de ani), se vor afla într-o postură inedită pe 4 februarie, în Antalya, unde echipa de Liga 1 întâlnește într-un meci amical echipa lui Alex, Viitorul Constanța, vicelidera seriei secunde a Ligii a III-a. Viitorul se va afla în Antalya, într-un stagiu de pregătire, între 26 ianuarie și 10 februarie, alături de două grupe de juniori, A (jucători născuți în anii 1991 - 1992) și B (1993 - 1994). Echipa de Liga a III-a are deja fixate trei meciuri în Antalya, cu Amkar Perm II (Rusia), pe 1 februarie, cu Poli Iași, pe 4 februarie, și cu Sanfrecce Hiroshima (locul patru în prima ligă a Japoniei în campionatul trecut), pe 7 februarie. Pe 9 februarie, se va mai disputa o partidă, tot contra unui adversar din străinătate, iar pe 11 februarie, Viitorul va merge la Istanbul pentru o ultimă verificare pe tărâm turcesc. În afară de confruntările din Țara Semilunei, constănțenii mai susțin, în țară, trei meciuri amicale: cu echipa de juniori A, la Năvodari, pe 17 ianuarie; cu Dunărea Călărași, la Năvodari sau Ovidiu, pe 25 ianuarie; cu Inter Clinceni, la Ovidiu, pe 19 februarie. În această săptămână, Viitorul se va antrena la Năvodari, în regim de semi-cantonament, cu două antrenamente pe zi, iar astăzi și mâine jucătorii vor susține și o serie de teste fizice. Noul antrenor principal al echipei, Cătălin Anghel, are sub comandă 26 de jucători: C. Popa, Buzbuchi (junior) - portari; Militaru, Boritz, I. Posteucă, Rusu, Crișan (j), Răvoiu, Mihociu, Șuta, Olteanu - fundași; I. Florea, Dimcea, Cârstocea (j), Ungureanu, Banoti, Evdochim, Durbac - mijlocași; A. Grigoraș, Lupu, Roșu, Stanciu, Hertu (j), Chițu (j), Șt. Sandu și Chirilă - atacanți. Viitorul a renunțat la Răduță și Ginghină, noutățile fiind Hertu (Unirea Slobozia), Șt. Sandu, Evdochim (Farul) și Ungureanu (ultima dată la Viitorul Sânandrei, echipă care s-a desființat).