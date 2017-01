Fiţi şi voi nemţi!

Duminică, la București, Rapid - FC Farul

FC Farul speră ca, duminică, în meciul de campionat din Giulești, să speculeze momentul dificil pe care îl traversează Rapidul în urma eliminării din Cupa UEFA, care a culminat și cu demisia de o noapte a antrenorului Bergodi. Cum partida se desfășoară cu porțile închise, „rechinii" cred că au o șansă în plus. Ajunsă pe locul 16 în clasament, în urma victoriei Craiovei la Bistrița, Farul speră să scoată ceva în Giulești. „Rechinii" se agață și de faptul că Rapid nu va beneficia de sprijinul suporterilor, este puțin obosită după meciul cu FC Nürnberg și are moralul afectat după ce a părăsit Cupa UEFA. Totuși, chiar și așa, Rapidul rămâne un adversar extrem de dificil, căruia, după ratarea parcursului european, nu i-au mai rămas decât întrecerile interne. Mirajul titlului și al accesului direct în grupele Ligii Campionilor îi obligă pe giuleșteni să nu mai facă pași greșiți în campionat, cu atât mai mult acasă, unde au înregistrat un egal în precedenta partidă, cu Gloria Buzău. Farul a învins ultima dată în Giulești în urmă cu trei ani, cu scorul de 3-2. Din vara lui 2005, Rapid nu a pierdut pe teren propriu decât două meciuri, cu Steaua și Dinamo, în sezonul trecut. Stadion „Valentin Stănescu" - Giulești, duminică, 7 octombrie, ora 18,45, în direct la Național TV Rapid (antrenor, Cristiano Bergodi): D. Coman - Săpunaru, Maftei (cpt.), M. Constantin, Bozovic - E. Dică, C. Lazăr, Șt. Grigorie - Buga, I. Mazilu, Cesinha FC Farul (antrenor, Constantin Gache): Curcă - Barbu, Mala, Șchiopu (cpt.), Maxim - Băcilă, Pătrașcu, Todoran, Gaston - Voiculeț - Guriță Arbitrii vor fi anunțați sâmbătă, 6 octombrie. Observator de joc este Doru Neagu (București). Meciul se dispută fără spectatori.