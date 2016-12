Fiorentina i-a redus la jumătate salariul lui Adrian Mutu

Ştire online publicată Miercuri, 28 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Atacantul Adrian Mutu are, de ieri, un salariu redus cu 50% la Fiorentina, a anunțat presa italiană, citată de site-ul fiorentina.it. „Această decizie a clubului AC Fiorentina vine în urma suspendării pentru dopaj a fotbalistului român”, a scris „Corriere dello Sport”. Mutu are un salariu de 2,2 milioane de euro la Fiorentina și a fost suspendat nouă luni de Tribunalul Antidoping din cadrul Comitetului Olimpic Italian (CONI), după ce a fost depistat pozitiv cu sibutramină. Fostul impresar Ioan Becali a declarat că absența de pe teren din luna ianuarie i-a scăzut cota lui Mutu. „Nu știu dacă Fiorentina îl va păstra sau nu pe Mutu, dar cota sa a scăzut, deoarece nu a mai jucat din ianuarie. Jucătorul are un caracter puternic, continuă să se antreneze, dar e normal ca pentru el să nu fie o perioadă ușoară”, a spus Becali, care a negat că a ajuns la o înțelegere cu Fenerbahce Istanbul: „Pot spune că Fenerbahce nu l-a contactat pe Mutu. În fiecare zi, în Turcia se scrie că Fenerbahce tratează cu diverși jucători. Prima dată cu Milito, apoi cu Messi, iar acum cu Mutu. Nu este nimic adevărat. În acest moment nu există nicio ofertă de transfer pentru Mutu”.