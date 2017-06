Final de carieră! Respect Ionuţ Stănescu, respect Branko Angelovski

Final de carieră! Respect Ionuț Stănescu, respect Branko Angelovski

Echipa antrenată de Aihan Omer s-a impus fără drept de apel, scor 47-32 (21-13), însă scorul nu relevă diferența reală dintre cele două formații. Constănțenii au ales să-i menajeze pe sârbii Predrag Vujadinovic, Dusko Celica și Nikola Crnoglavac, în timp ce oaspeții au preferat să deplaseze la Constanța echipa de juniori.Pentru constănțeni, au marcat: Mladen Rakcevic (8), Claudiu Subțirică (7), Bogdan Munteanu (7), Laurențiu Toma (4), Bogdan Moisă (4), Branislav Angelovski (3) Dragoș Soare (3), Ionuț Săulescu (3), Ionuț Nistor (3), George Buricea (2), Alexandru Bologa, Zoran Nikolic și Ionuț „Rudi” Stănescu (câte 1).În acest moment, scorul la general este egal, 1-1. Meciul ce va decide câștigătoarea medaliilor de bronz va avea loc pe 8 iunie, de la ora 16, la Turda, și va fi transmis în direct, pe TVR 2.v v vMeciul a avut o însemnătate aparte pentru handbalul constănțean. Doi dintre cei mai iubiți jucători de pe litoral, Branislav Angelovski (40 de ani) și Ionuț „Rudi” Stănescu (37 de ani), s-au retras din activitatea sportivă. Aceștia au fost aplaudați și ovaționați de către cei aflați în sală, minute întregi, în semn de mulțumire pentru efortul depus de-a lungul anilor. De asemenea, au primit din partea Elenei Frîncu, membră de onoare a COSR, câte un premiu pentru întreaga activitatea sportivă.Macedoneanul Angelovski a jucat pentru HCM Constanța și HC Dobrogea Sud timp de șapte ani și va face în continuare parte din staff-ul tehnic al echipei: „Mi-e foarte greu să mă retrag. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost lângă mine în tot acest timp. Poate aș mai fi putut juca 1-2 ani, însă consider că e cel mai bine să mă retrag acum, când fizic mă simt bine. Astăzi (n.r. - duminică), Constanța a pierdut un jucător, însă a câștigat un mare fan. Sper ca HC Dobrogea Sud să obțină un trofeu cât mai rapid, fiindcă este o echipă deosebită și merită”, a declarat Angelovski.Gardian al buturilor constănțene de mai bine de 15 ani, Ionuț Stănescu a decis să pună capăt carierei de sportiv și să se axeze pe statutul de președinte al HCDS. Unul dintre cei mai buni portari din Europa, Ionuț Popescu (Saint Raphael), a ținut să fie aproape de bunul său prieten, în aceste momente emoționante, și să-i ureze mult succes în noua sa carieră. Cei doi au format ani la rând cel mai bun tandem de portari din România, atât la HCM Constanța, cât și la națională.„A fost o adevărată onoare pentru mine de a reprezenta Constanța în toți acești ani și vreau să vă mulțumesc tuturor. Au fost multe tentații în cariera mea, am avut destule oferte, însă am ales mereu să rămân alături de voi. M-am gândit mult la acest moment și iată că a venit. Mă retrag din cariera sportivă, însă rămân la Constanța pentru a construi o formație care să redevină campioană”, a declarat Ionuț Stănescu.v v vIonuț Stănescu a declarat că a ajuns la un acord cu antrenorul francez Christian Gaudin (50 de ani), dar și cu jucătorii Dejan Malinovic (25 de ani, inter dreapta, considerat cel mai valoros handbalist al momentului în Bosnia), Nikola Mitrevski (31 de ani, portar al naționalei din Macedonia) și Sabin Ignat (30 de ani, centru, ultima oară la Dunărea Călărași). Pe lângă aceștia, HCDS se mai află în negocieri cu alți trei jucători.La capitolul plecări, figurează Ionuț Săulescu și, cel mai probabil, Dusko Celica. Sârbul a fost adus ca o mare speranță, însă evoluțiile sale au fost cu mult sub așteptări.