Campionatul European de rugby juniori sub 19 ani

Fiesta belgiană, contramandată de „stejărei“

Echipa națională de rugby juniori sub 19 ani a României a debutat cu o victorie la Campionatele Europene din Belgia. „Stejăreii" au învins reprezentativa țării gazdă, cu scorul de 14-3, și s-au calificat în semifinale. Nu mai puțin de șase rugbiști constănțeni s-au aflat în componența XV-ului titular care a înfruntat Belgia, în sferturi de finală: Ionuț Florea, Alexandru Mitu (ambii RCJ Farul), Ionuț Puișoru, Bogdan Petreanu, Cristian Munteanu și Petre Zapan (toți de la CS Cleopatra Mamaia). De asemenea, pe lista de rezerve au figurat Cătălin Graur (CS Cleopatra), Iulian Strutinsky și Mihăiță Zainea (ambii RCJ Farul). Deși nu au marcat, constănțenii au fost remarcați de directorul tehnic Vlad Constantin și antrenorul Adrian Costache. Pentru România, au înscris Lemnaru (un eseu), Topală (două lovituri de penalitate) și Ivan (o lovitură de penalitate). Meciul a fost controlat cu autoritate de tricolori, care au irosit, însă, multe dintre situațiile de eseu iminent, oprindu-se la doar câțiva metri de but. N-au lipsit nici peripețiile. Partida a început cu 30 de minute mai târziu față de ora anunțată inițial, pentru că șoferul autocarului României a vrut neapărat să le arate orașul „stejăreilor", greșind de câteva ori drumul! Conform site-ului rugby.ro, gazdele au fost ajutate uneori să limiteze proporțiile scorului, dar cel mai important este faptul că echipa României a urcat în semifinale. Portugalia, adversarul din semifinale Rezultatele complete din sferturile de finală: România - Belgia 14-3, Rusia - Olanda 28-6, Spania - Polonia 11-13, Portugalia - Germania 17-13. Semifinalele se vor disputa miercuri, 31 octombrie, după următorul program: România - Portugalia și Rusia - Polonia. Așadar, băieții lui Costache se mențin în „cărți" pentru titlul european, performanță care le-ar asigura calificarea la turneul final al Campionatului Mondial Under 20 din Chile 2008, divizia a doua valorică.