Sâmbătă, la Craiova, Universitatea - FC Farul 4-0 (3-0)

Fiasco!

Farul a început cum nu se putea mai prost campionatul. Plecați cu planuri mari la Craiova, „rechinii" au suferit o cruntă deziluzie, fiind înfrânți la scor și, pe alocuri, umiliți. Începutul meciului nu anunța însă dezastrul care avea să urmeze. În prima jumătate de oră, una destul de echilibrată, Farul i-a făcut față Craiovei. Ba a avut și prima ocazie a meciului, când Gaston putea deschide scorul. După aceea însă, odată cu primul gol al oltenilor, „rechinii" au căzut în genunchi, fiind depășiți la toate capitolele. Tridentul Fl. Costea - C. Tănasă - Woobay a făcut ce a vrut cu apărarea Farului, incapabilă să riposteze. Multe greșeli, oameni nemarcați, bulevarde. Astfel s-a ajuns ca, în 12 minute, craiovenii să înscrie, incredibil, trei goluri. 3-0 la pauză, dar putea fi 4-0, dacă gazdele nu mai ratau o ocazie mare în prelungirile primei părți. Tăvălugul oltean s-a menținut și imediat după pauză, când Universitatea a avut și o bară. Craiova ataca în valuri și aproape fiecare acțiune de atac îi aducea o ocazie importantă. Pe acest fond, au ratat și constănțenii o si-tuație (Șt. Ciobanu), dar, până la final, oltenii au înfipt și al patrulea cuțit în trupul ciuruit al Farului. Coșmar așadar pentru „rechini" în Bănie. Debut ratat, evoluție foarte slabă, în toate compartimentele (niciun șut pe poartă), un om eliminat (Șchiopu), care va rata meciul cu Steaua, dar, înainte de toate, sunt temerile că, având un asemenea joc, fariștilor le va fi extrem de greu să se mențină în Liga 1, într-un campionat care se anunță mai al naibii ca niciodată. Craiova, stadion „Ion Oblemenco", spectatori, circa 15.000; au marcat: Fl. Costea (min. 32), C. Tănasă (min. 41, 44, 78); cartonașe galbene: Fl. Costea, C. Tănasă, Săceanu / Voiculeț, Otvoș, Șchiopu (min. 71, 76); cartonaș roșu: Șchiopu (min. 76); a arbitrat Victor Berbecaru (Rm. Vâlcea) - 7; asistenți, Eduard Dumitrescu (Pitești) - 7, Ovidiu Maier (Timișoara) - 7; observatori, Dumitru Mihalache (București), Ion Mureșan (Timișoara) Universitatea (antrenor, Florin Cioroianu): Bornescu 6,5 - Ciucă 6,5, D. Stoica 7,5 (cpt.), Mitchell 6,5 - Dănănae 6,5, Prepeliță 7 (min. 73, Dina 6), Gărgălie 6,5, Rose 7 - Fl. Costea 8,5 (min. 70, Stoianof), Tănasă 9 (min. 79, Săceanu 6), Woobay 8,5. FC Farul (antrenor, Constan-tin Gache): Vlas 4,5 - Băcilă 4,5, Gheară 4,5, Șchiopu (cpt.) 4,5, L. Florea 4,5 - Todoran 5,5, Ben Teekloh 5 (min. 75, Larie 5), Voiculeț 5, Gaston 5 (min. 60, Otvoș 5) - M. Nae 5 (min. 39, Șt. Ciobanu 5,5), E. Nanu 5