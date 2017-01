„Fetele s-au autodepăşit!“

Reacții după Europenele de box feminin

„Fetele s-au autodepășit!“

Campionatele Europene de box pentru junioare și tineret de la Assisi (Italia) s-au încheiat, iar sportivele românce și-au trecut în palmares două medalii de argint și două de bronz.„Fetele s-au depășit pe ele. Am avut puțin timp la dispoziție, doar o lună de zile. Noi ne-am concentrat pe lotul de senioare. Rezultatele sunt remarcabile. Pentru prima dată, am avut o delegație completă și am obținut patru medalii. Este un succes, dacă ne gândim că majoritatea sportivelor sunt la primul turneu. Acolo au fost sportive cu mare experiență, la noi sunt doar meciurile de la Campionatele Naționale. Le felicit pentru rezultatele obținute”, a afirmat antrenorul coordonator al lotului de box senioare, Adrian Lăcătuș, citat de Agerpres.Elena Florentina Timofei (cat. 48 kg) și Ionela Denisa Ungureanu (63 kg) s-au luptat până la meciul final, însă au fost învinse și au urcat pe a doua poziție a podiumului. Dana Georgiana Iorga (50 kg) și Patricia Gabriela Martinconi (+80 kg) s-au clasat pe locul trei și s-au întors acasă cu medaliile de bronz.