România scrie istorie în sporturile de iarnă

Fetele profesorului Paul Neagu, mai tari decât campioana mondială!

La Innsbruck, s-a desfășurat, sâmbătă, prima competiție de bob 4 feminin, la startul căreia s-au aliniat trei echipe, una dintre ele reprezentând România.De luni de zile, profesorul Paul Neagu le pregătește pe Maria Constantin, Andreea Grecu, Olivia Wild și Erika Halai pentru competițiile de bob 4 feminin, probă care se desfășoară concomitent cu cea masculină.Pârtia din Innsbruck a găzduit, sâmbătă, primul concurs de bob 4, la care s-au prezentat echipaje formate doar din fete. Trei echipaje s-au aliniat la start: România, Canada și SUA. Concursul a fost câștigat de echipa antrenată de Paul Neagu, tricolorele devansând echipajul american, din care face parte Elana Meyers, campioana mondială la bob 2 feminin.„Este o premieră mondială în bob, este primul concurs de bob de 4 unde echipajele sunt formate doar din fete. Am obținut un rezultat excepțional. Maria (pilot) s-a impus în fața campioanei mondiale și vicecampioanei olimpice la bob de 2, Elana Meyers, care deține recordurile de start pe toate pârtiile din lume la bob de 2.La proba de bob 4, am fost cu doar 9 sutimi în spatele americanelor la start. Asta dovedește munca intensă depusă de fetele noastre pe timpul verii. Elana Meyers are experiență cu bobul de 4, luând parte anul trecut cu echipajul de băieți la Cupe Europene și Cupe Mondiale. Maria nu s-a lăsat intimidată și a arătat că la un start aproape egal, cu materiale nu foarte performante, are maturitate competițională și talent suficient. Așteptăm cu interes deciziile IBSF referitoare la oficializarea bobului de 4 feminin separat de cel masculin”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Paul Neagu.Când face referire la pregătirea din vară, profesorul constănțean se referă la sute de ore de alergare pe stadionul „Farul”, în bătaia soarelui, la alte sute de ore petrecute în sala de forță și la multe alte ore, pe pârtii, la temperaturi cu minus în față.„Vă mulțumesc, fetelor, pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o! Am pornit împreună pe un drum pe care sper să îl fructificăm. Mulțumesc și lui Radu Adrian și Ionuț Grecu, pentru că ați avut curaj, v-ați urcat cu mine în bob la început și m-ați ajutat să învăț să merg cu bobul de 4. Paul Neagu, sper că ești mândru de noi!”, a fost mesajul transmis de Maria Constantin, pentru colegele și antrenorul său.În altă ordine de idei, la sfârșitul săptămânii trecute, tot la Innsbruck, a avut loc etapa a doua a Cupei Europei. Față de prima etapă, unde s-au clasat pe locul 13, Andreea (pilot) și Erika au înregistrat acum un rezultat care le-a poziționat cu două locuri mai sus, pe 11. Celălalt echipaj, Ana Constantin (pilot) și Olivia Vild, s-a clasat pe locul 17.După prima manșă, Andreea și Erika erau la 15 sutimi de locul 5.„Fetele au mers bine. Anei îi lipsește startul, iar de Andreea sunt foarte mulțumit. Este la începutul carierei de pilot. Știe să se concentreze în momentele importante. Dacă o să facă multe coborâri de antrenament, o să fie un pilot care o să aducă rezultate frumoase României”, a mai spus profesorul Neagu.Săptămâna viitoare, la Winterberg, Maria (pilot) și Andreea (împingătoare) vor concura la Mondialele de tineret.