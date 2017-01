Fotbalistele de la SN Constanța își pregătesc revenirea în Liga 1

Fetele cu dribling fin

Ştire online publicată Joi, 19 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Fotbalistele de la SN Constanța se pregătesc să revină, după o absență de un an, în primul eșalon. Pe o căldură sufocantă, ele își continuă antrenamentele, ]n program figurând și meciuri amicale. La ultimul test, junioarele de la SNC și-au încercat forțele în compania unei selecționate de băieți a aceluiași club. Ca-nicula și-a pus amprenta asupra jocului, drumurile către banca de rezerve, pentru hidratare, fiind chiar mai dese decât ocaziile clare de gol. Până la urmă, scorul a fost egal, 3-3 (1-1), pentru fete marcând Alexandra Lupu, Doinița Poenaru și Maria Ghinea. Antrenorul Ion Zlate a folosit următoarea echipă de start: Mirela Stănicel, Adelina Stănicel, Mihaela Tiba, Adela Moise, Cornelia Tarapon, Isabela Adam, Caterina Hepp, Maria Ghinea, Luana Ilie, Doinița Poenaru, Alexandra Lupu, după pauză fiind introdusă în teren și Miran Izet. „Sunt mulțumit de rezultat și de joc, mai ales că partida s-a disputat în condiții speciale. Caut să le imprim jucătoarelor, indiferent dacă sunt senioare sau junioare, mentalitatea de învingătoare. Mai avem lucruri de îndreptat, dar cred că, nu peste mult timp, vor veni și rezultatele, mai ales că ne vom înscrie din nou în campionat“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, tehnicianul constănțean. Două diamante așteaptă să fie șlefuite Acțiunile de selecție inițiate de antrenorul Ion Zlate scot la iveală noi talente ale sportului rege constănțean. Astfel, două tinere sportive - Ștefania Chirilă și Elena Radu -, ambele în vârstă de 12 ani, au fost oprite pentru grupa de performanță. Ștefania posedă calități pentru postul de portar. Deși talia nu este extraordinară (1,65 m înălțime), are detentă și priză la balon și, în plus, iese curajos pe centrări. La rândul său, Elena poate deveni un bun libero, stă bine la capitolul tehnică și are o mare dorință de afirmare.Fotbalistele de la SN Constanța se pregătesc să revină, după o absență de un an, în primul eșalon. Pe o căldură sufocantă, ele își continuă antrenamentele, ]n program figurând și meciuri amicale. La ultimul test, junioarele de la SNC și-au încercat forțele în compania unei selecționate de băieți a aceluiași club. Ca-nicula și-a pus amprenta asupra jocului, drumurile către banca de rezerve, pentru hidratare, fiind chiar mai dese decât ocaziile clare de gol. Până la urmă, scorul a fost egal, 3-3 (1-1), pentru fete marcând Alexandra Lupu, Doinița Poenaru și Maria Ghinea. Antrenorul Ion Zlate a folosit următoarea echipă de start: Mirela Stănicel, Adelina Stănicel, Mihaela Tiba, Adela Moise, Cornelia Tarapon, Isabela Adam, Caterina Hepp, Maria Ghinea, Luana Ilie, Doinița Poenaru, Alexandra Lupu, după pauză fiind introdusă în teren și Miran Izet. „Sunt mulțumit de rezultat și de joc, mai ales că partida s-a disputat în condiții speciale. Caut să le imprim jucătoarelor, indiferent dacă sunt senioare sau junioare, mentalitatea de învingătoare. Mai avem lucruri de îndreptat, dar cred că, nu peste mult timp, vor veni și rezultatele, mai ales că ne vom înscrie din nou în campionat“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, tehnicianul constănțean. Două diamante așteaptă să fie șlefuite Acțiunile de selecție inițiate de antrenorul Ion Zlate scot la iveală noi talente ale sportului rege constănțean. Astfel, două tinere sportive - Ștefania Chirilă și Elena Radu -, ambele în vârstă de 12 ani, au fost oprite pentru grupa de performanță. Ștefania posedă calități pentru postul de portar. Deși talia nu este extraordinară (1,65 m înălțime), are detentă și priză la balon și, în plus, iese curajos pe centrări. La rândul său, Elena poate deveni un bun libero, stă bine la capitolul tehnică și are o mare dorință de afirmare.