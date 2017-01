Feroviarele, primul eşec al sezonului

CFR Constanța - CSS Târgoviște 1-3, în Liga I de fotbal feminin

Feroviarele, primul eșec al sezonului

Echipa CFR Constanța a pierdut, cu scorul de 1-3 (1-2), partida din etapa a treia a Ligii I de fotbal feminin, disputată pe teren propriu, în compania formației CSS Târgoviște. Feroviarele și-au dorit mult să rămână în fruntea clasamentului, au făcut cel mai bun joc al sezonului, dar nu au putut depăși o echipă superioară din punct de vedere tehnic și fizic. „Personal, sunt mulțumit de cum s-a pregătit și abordat jocul, dar nu am putut produce surpriza", a declarat, pentru „Cuget Liber", directorul executiv al CFR-ului Constantin Stanca. Antrenoarea Diana Gidu a folosit următorul 11 de start: Ancuța Racu, Alexandra Panait, Camelia Neacșu, Niculina Radu, Olivia Obreja, Nicoleta Cioroiu, Alina Cimpoieș, Anca Drăghici, Gabriela Damian, Daniela Pufulete, Georgeta Silaghi (marcatoarea golului). Au mai jucat: Monica Ursan, Niculina Vălimăreanu, Emanuela Găitan. Pentru CFR, urmează două meciuri în deplasare, cu Motorul (la Oradea, pe 4 noiembrie) și Ripensia (la Timișoara, pe 11 noiembrie). „Vrem să câștigăm ambele partide, ceea ce ne-ar permite să facem un pas mare pentru îndeplinirea obiectivului - calificarea în play-off. Lucru îmbucurător, în ultima perioadă au fost recuperate trei jucătoare accidentate, Alexandra Smărăndescu, Simona Trandafir și Georgeta Silaghi", a declarat Diana Gidu. Altfel, marțea, miercurea și vinerea, de la ora 16, pe stadionul CFR (în Palas, la capătul traseului 48), se organizează selecții pentru formarea echipei de junioare, în vederea înscrierii în Campionatul Național. Sunt așteptate fete născute în anul 1991 și mai mici.