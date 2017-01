SN Constanța - CFR 1-12, în Liga I de fotbal feminin

Feroviarele au marcat o duzină de goluri

Ceea ce se anunța a fi derby-ul constănțean al etapei a doua a Ligii I de fotbal feminin, între echipele SNC și CFR, s-a transformat într-un joc la o singură poartă, oaspetele câștigând cu 12-1 (7-1). Feroviarele, mult mai experimentate decât partenerele de întrecere, au zburdat pe teren, înscriind când și cum au vrut. Golurile au fost marcate de Nicoleta Cioroiu (3), Georgeta Silaghi, Gabriela Damian (câte 2), Ancuța Racu (din penalty), Daniela Pufulete, Olivia Obreja, Alina Cimpoieș și Emanuela Găitan (câte 1). Antrenoarea Diana Gidu a început partida cu următoarea formulă: A. Racu, Camelia Neacșu, A. Cimpoieș, Niculina Radu, G. Damian, N. Cioroiu, Monica Ursan, O. Obreja, G. Silaghi, Alina Apostol și D. Pufulete, după pauză mai intrând în joc Niculina Vălimăreanu, E. Găitan și Simona Trandafir.„Sunt mulțumită de jocul desfășurat, pe ansamblu, de echipă, mai puțin de eficacitatea și pregătirea fizică a celor două vârfuri", a apreciat profesoara Diana Gidu. „În ciuda scorului realizat, am avut perioadele mari de reducere a concentrării spre minim, iar o parte dintre jucătoare au dovedit adeseori superficialitate. Asta probabil și din cauza diferenței de valoare și vârstă dintre cele două echipe. Am, însă, convingerea că lucrurile vor sta cu totul altfel atunci când vom avea adversari mai puternici", a declarat directorul executiv al CFR-ului, Constantin Stanca. Grație acestei victorii, CFR ocupă locul întâi în clasament (6 p; golaveraj 20-1), urmată îndeaproape de Clujana Cluj (6 p; 19-1). Etapa viitoare, duminică, 14 octombrie, constănțencele vor întâlni, acasă, pe CSS Târgoviște. Partida începe la ora 10, pe terenul CFR, în deschiderea meciurilor de juniori republicani dintre FC Farul și Delta Tulcea. Selecții - trei zile pe săptămână Marțea, miercurea și vinerea, de la ora 16, pe stadionul CFR (cartier Palas, la capătul traseului 48), se organizează selecții pentru formarea echipei de junioare în vederea înscrierii în Campionatul Național. Sunt așteptate fete născute în anul 1991 și mai mici.