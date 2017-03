Federer, învins la Dubai de numărul 116 mondial

Ştire online publicată Joi, 02 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Tenismanul elvețian Roger Federer a fost învins neașteptat de numărul 116 mondial, rusul Evgheni Donskoi, cu 3-6, 7-6 (9/7), 7-6 (7/5), miercuri seara, în optimile de finală ale turneului ATP de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.429.150 dolari.Mai mult, fostul număr unu mondial a ratat și trei mingi de meci în fața lui Donskoi (26 ani), venit din calificări. Federer, care venea după al 18-lea său titlu de Mare Șlem, cucerit la Australian Open, ar fi putut câștiga meciul în tiebreak-ul setului al doilea, iar apoi a condus cu 5-1 în tiebreak-ul setului decisiv.''Am surprins pe toată lumea. Cred că oricine câștigă împotriva lui Federer se surprinde pe sine'', a declarat Donskoi. ''Pot spune că e un vis devenit realitate, dar nu-mi place să spune asta, deoarece tot timpul vrem să câștigăm, chiar și dacă e contra lui Roger'', a adăugat rusul.Federer (35 ani), numărul 10 mondial, a ratat astfel șansa de a-și trece în palmares al optulea său titlu la Dubai. A fost pentru a treia oară din 2007 când Federer este învins de un jucător venit din calificări.''M-am simțit greoi, nu am jucat prea bine. Astfel de meciuri se întâmplă destul de des. Am venit la Dubai foarte devreme, m-am pregătit perfect. Am avut atâtea ocazii ... E incredibil'', a reacționat Federer, care a dezmințit orice legătură între eșecul său și accidentarea suferită la picior în timpul finalei turneului de la Melbourne.