Federaţia Română de Box a fost exclusă din AIBA

Federația Română de Box a fost exclusă din AIBA

Ştire online publicată Marţi, 06 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Federația Română de Box a fost exclusă din Asociația Internațională de Box Amator (AIBA), începând de astăzi, și, în consecință, Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) anunță că oprește orice finanțare a vreunui proiect al forului național de specialitate."În urma scrisorii primite din partea Federației Internaționale de Box Amator (AIBA), Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) anunță că Federația Română de Box (FRB) a fost exclusă în calitate de membru AIBA, începând cu data de azi, 06 septembrie 2011. Acest lucru se datorează, conform scrisorii, faptului ca Federația Română de Box nu a ținut cont de decizia Comitetului Executiv al AIBA, care a impus alegeri pentru președinția FRB înainte de 31 august a.c., sub directa supraveghere a unui observator AIBA. Astfel, Federația Română de Box a pierdut toate drepturile de membru AIBA, începând cu 06.09.2011, iar această decizie va fi ratificată la Congresul Extraordinar AIBA 2011, care se va desfășura pe 24 septembrie. Dat fiind că sportivii romani nu vor mai putea reprezenta România în nicio competiție internațională, COSR anunță că oprește orice finanțare pentru orice proiect al Federației Române de Box", se arată într-un comunicat al COSR. Rudel Obreja: Voi ataca decizia AIBA la TASPreședintele Federației Române de Box, Rudel Obreja, a declarat, pentru agenția Mediafax, că nu a primit niciun act oficial din partea federației internaționale referitor la dezafilierea forului pe care îl conduce, precizând că, în cazul în care va fi confirmată, va ataca decizia AIBA la TAS."Momentan nu am primit nimic de la AIBA privind dezafilierea federației, dar în cazul în care această informație se confirmă, o să atacăm decizia la TAS și o să cerem amânarea suspendării până la soluționarea cazului. Timp în care vom cere și permisiunea ca sportivii români să participe sub steagul olimpic. Este ultima armă de a mă determina să plec. Ei lovesc în sportivi. Ei sunt cei care îi sacrifică și nu eu", a declarat Obreja.