Federaţia a pus „tunurile“ pe Constanţa?

O decizie bizară a FRH dezavantajează pe CSU Neptun

Federația a pus „tunurile“ pe Constanța?

Decizie bizară a Comisiei Centrale de Competiții din cadrul Federației Române de Handbal referitoare la meciul Cetate Deva - CSU Neptun Constanța, din cadrul etapei a XX-a a Ligii Naționale feminine.Programată să se dispute sâmbătă, 31 martie, partida dintre Cetate Deva și CSU Neptun a fost amânată, ca urmare a unei solicitări venite din partea clubului hunedorean. Conducerea clubului constănțean susține însă că motivele cererii nu sunt întemeiate și că, prin această hotărâre, se creează un avantaj pentru formația din Deva.„Printr-o adresă trimisă pe data de 22 martie, Cetate Deva solicita amânarea meciului, motivând că are o jucătoare selecționată la lotul de tineret, Andreea Sabadac, o jucătoare cu apariții sporadice în actuala ediție de campionat”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, directorul executiv al CSU Neptun, Paul Alexe.CSU Neptun nu a fost însă de acord cu amânarea meciului, mai ales că echipa constănțeană se află în aceiași situație, având la lot o jucătoare, interul Cristina Strahan, dar și pe fizioterapeutul Nicolae Craiu.„Am fost în aceeași situație și la meciul cu HC Zalău, dar nici prin gând nu ne-a trecut să invocăm un astfel de motiv pueril, pentru a amâna jocul, mai ales că nu exista absolut nicio acoperire regulamentară pentru a se lua o astfel de măsură”, a spus Alexe.Ce se ascunde însă în spatele acestei decizii? Ei bine, cea mai bună jucătoare a echipei din Deva, Carmen Cartaș, a suferit o operație de menisc și nu s-ar putea recupera într-un timp atât de scurt.„Este regretabilă situația în care se află Carmen, căreia îi dorim să se recupereze cât mai bine, dar acesta nu poate fi un motiv de a călca în picioare orice urmă de fair-play. Am fost, la rândul nostru, în situații similare, în care ne-au lipsit jucătoare importante, dar, din respect pentru competiție, ne-am jucat șansa așa cum am putut”, a expli-cat antrenorul Florentin Pera.v v vÎn Regulamentul de organizare și desfășurare a competițiilor națio-nale de handbal, precum și în Re-gulamentul Ligii Naționale feminine, nu există nicio referire cu privire la posibilitatea de a amâna un meci dacă o echipă are jucă-toare la lotul de tineret. Și totuși, comisia federală a decis amânarea jocului și reprogramarea lui pentru data de 18 aprilie, de la ora 19.00!„Considerăm că este un abuz! Nu știu cine și ce jocuri vrea să facă, dar este cert că este o decizie care ne dezavantajează clar într-o dispută cu una dintre contracandidatele pentru evitarea retrogradării. În orice caz, nu putem fi de acord cu data propusă de federație. În concluzie, dacă decizia de amânare se menține, noi dorim să jucăm meciul cu Cetate Deva la cel puțin o săptămână după meciul din ultima etapă, cu Universitatea Cluj, programat pe 12 mai. Poate, până atunci, se reface și Carmen Cartaș…”, a mai spus Paul Alexe.