FC Viitorul vrea să încheie anul cu o victorie

După o săptămână în care a înregistrat două înfrângeri cu Steaua, FC Viitorul se pregătește de meciul de pe terenul celor de la FC Voluntari.Luni, 21 decembrie, echipa constănțeană va juca partida din etapa a 23-a a Ligii I, contra FC Voluntari (ora 18.00).„A fost o primă parte a campionatului în care ne-am dominat în bună măsură adversarii, dar au fost și meciuri în care am arătat că mai avem mult de muncă, așa cum sunt meciurile cu Steaua sau cele în care am fost egalați în ultimele minute și am pierdut puncte importante. Echipa arată un fotbal bun, care place ochiului. Va fi un meci greu, FC Voluntari a crescut în ultima vreme, dar vrem să încheiem anul cu o victorie”, a declarat Gheorghe Hagi.FC Viitorul continuă să fie pe a doua treaptă a podiumului, cu 40 de puncte. Lidera este Astra Giurgiu (45 p).Etapa a 23-a a început vineri seara, când s-a disputat meciul dintre FC Botoșani și Concordia Chiajna.Sâmbătă, CSMS Iași va primi vizita Craiovei (ora 18.00), iar Pandurii Târgu Jiu va întâlni Astra Giurgiu (ora 20.30). Duminică, se vor disputa jocurile Petrolul Ploiești - ASA Târgu Mureș și CFR Cluj - Dinamo. Ultimul meci al etapei va fi luni, ora 20.30, între Steaua și Poli Timișoara.