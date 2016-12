FC Viitorul, victorie în primul amical din Antalya

1

Partide de verificare adevarate

Ferencvaros Budapesta este totusi o echipa de Liga 1 si cu nume mare. Astfel de partide de verificare sunt utile, cu formatii adevarate, nu din liga 4 romaneasca... FC Viitorul II a avut si ea un partener puternic. Liga 2 germana este valoroasa, iar jucatorii aveau sub 23 de ani, in comparatie cu jucatorii Voitorului II, care au sub 16 ani!