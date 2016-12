FC Viitorul tratează Bacăul ca pe CSMS Iaşi

FC Viitorul tratează Bacăul ca pe CSMS Iași

Egalul de miercuri, cu CSMS Iași, a readus liderul Seriei I din Liga a II-a la fotbal, FC Viitorul, cu picioarele pe pământ. Antrenorul Cătălin Anghel a declarat, într-o conferință de presă, că echipa sa va trata meciul de sâmbătă, cu FCM Bacău, la fel ca pe cel cu CSMS Iași, chiar dacă echipa antrenată de Gheorghe Poenaru nu traversează cel mai bun moment.„Toate meciurile pe care le avem de disputat sunt dificile. Din păcate, suntem într-o situație în care trebuie să câștigăm neapărat, pentru a rămâne pe prima poziție. FCM Bacău este o echipă tânără, ambițioasă, are un antrenor nou și lucrurile s-au schimbat pe acolo. Am urmărit Bacăul și, în ciuda faptului că are trei eșecuri la rând, nu a prestat deloc un joc modest. Partida nu cred că va avea aceeași încărcătură cum a avut-o cea cu Iașiul, însă există totuși o presiune. Trebuie să ne detașăm de aceste lucruri și să ne apropiem cele trei puncte. Trebuie să răspundem cu o dorință și o atitudine și mai mare decât am făcut-o până acum”, a declarat Cătălin Anghel.Partida FCM Bacău - FC Viitorul Constanța este programată sâmbătă, de la ora 11.00, și va fi transmisă în direct de TVR 3.