FC Viitorul, succes fără dubii în meciul cu ASA Târgu Mureş

FC Viitorul, succes fără dubii în meciul cu ASA Târgu Mureș

FC Viitorul Constanța a reușit, duminică seară, cea de-a doua victorie din acest sezon al Ligii l, după ce a învins, pe teren propriu, cu scorul 3-1, pe ASA Târgu Mureș, în cea de-a patra etapă a sezonului regulat.Pentru gazde, au marcat Aurelian Chițu (min. 43), Florinel Coman (min. 64), aflat la primul său gol pe prima scenă a fotbalului românesc, și Florin Purece (min. 75), iar pentru oaspeți, a redus din handicap Alexandru Ioniță (min. 81).La finalul partidei, managerul tehnic al gazdelor, Gheorghe Hagi, s-a declarat mulțumit de faptul că echipa sa a trecut peste pasa proastă în care intrase de trei partide.„Veneam după trei partide fără victorie, aveam un moral scăzut. Astăzi am avut răbdare, am plimbat mingea, am realizat un joc bun, care ne-a adus aminte de reușitele din sezonul trecut. Nu am fost mulțumit de fazele fixe, pe care le-am tratat cam superficial. Noi le-am lucrat la antrenamente, dar se pare că unii din jucători nu sunt suficient de concentrați și uită repede. Nimely jucase la Timișoa-ra, așa că am decis să îi dau o șansă lui Coman, l-am simțit în formă toată săptămâna și mă bucur că a marcat. Am răgușit și în această partidă, jucătorii sunt tineri și au nevoie continuă de îndrumare. Noi nu simțim nicio presiune, ne mulțumim să ne regăsim în Liga l și în următorul sezon”, a declarat Hagi.v v vSelecționerul naționalei de fotbal a României, Christoph Daum, a fost prezent din nou în loja stadionului Central din Ovidiu, semn că apreciază mult proiectul desfășurat sub patronajul lui Gheorghe Hagi. Printre cei 26 de jucători convocați în vederea disputei contra Muntenegrului, din 4 septembrie, în debutul preliminariilor Campionatului Mondial din 2018, se numără și doi jucători ai Viitorului: Romario Benzar și Răzvan Marin.„Sunt fericit de convocările celor doi jucători. Cred că și ei sunt foarte fericiți pentru această șansă. Vor vedea pe pielea lor cu ce se «mănâncă» fotbalul internațional. Este o oportunitate de care pot profita. Acesta este obiectivul nostru de care nu ne dezicem: muncim să ducem jucătorii la cel mai înalt nivel. Selecționerului Daum îi place foarte mult infrastructura, de aceea vine la toate meciurile Viitorului. Îi urez succes în munca sa”, a spus Hagi.După primele patru jocuri, constănțenii au strâns două victorii și două înfrângeri, situându-se la mijlocul clasamentului, locul 7. În următoarea etapă, Viitorul va avea o deplasare dificilă, pe terenul celor de la CSMS Iași, vineri, de la ora 21.