FC Viitorul s-a întors cu un punct de la Iaşi

FC Viitorul s-a întors cu un punct de la Iași

FC Viitorul a remizat, vineri seară, scor 0-0, pe terenul celor de la CSMS Iași, într-o partidă contând pentru etapa a V-a a Ligii l la fotbal.Au evoluat pentru Viitorul: Buzbuchi - Ganea, Boli, Țîru, Benzar - Purece (Filip, min. 79), Nedelcu, Marin - Nimely, Chițu (Cioablă, min. 57), Vînă (Casap, min. 46).Managerul tehnic al constănțenilor, Gheorghe Hagi, a declarat, la finalul partidei, că rezultatul este unul echitabil, chiar dacă echipa sa ar fi meritat într-un final victoria.„Sunt mulțumit de rezultat și de jocul prestat, mai puțin de faptul că nu am marcat. Știam că vom întâlni o echipă solidă, care joacă foarte bine pe teren propriu. S-a văzut diferența de experiență dintre cele două echipe. Eu am ales să folosesc în continuare jucători tineri și mă bucur că au reușit să le țină piept. Am avut două-trei ocazii, din păcate nu am reușit să le fructificăm. Consider că am fi meritat să câștigăm partida”, a declarat Hagi.În următoarea rundă, FC Viitorul va juca, tot în deplasare, împotriva celor de la CSU Craiova, duminică, 28 august, de la ora 18.30.Echipa secundă a Viitorului Constanța își continuă seria partidelor amicale înaintea debutului Ligii a lll-a.Elevii lui Cristian Cămui și Vasile Mănăilă s-au impus, cu scorul de 5-1, în fața celor de la Axiopolis Cernavodă, echipă nou promovată în Liga a lll-a. Golurile au fost marcate de Iliazi Bekim (min. 32), Doru Dumitrescu (min. 53 și 56), Alexandu Cicâldău (min. 76) și Andrei Ciobanu (min. 77), respectiv Moise (min. 38).