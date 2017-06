Play-off-ul Ligii I la fotbal

FC Viitorul pierde teren în lupta pentru titlu

Duminică seara, pe stadionul din „Ștefan cel Mare”, FC Viitorul a fost învinsă, scor 1-2 (0-0), de echipa gazdă, Dinamo București, într-un duel din etapa a Vl-a a play-off-ului Ligii l și a bifat a treia partidă consecutivă fără succes, fapt ce îi reduce semnificativ șansele în lupta pentru titlu.Prima repriză a fost una echilibrată, fără mari ocazii la cele două porți. În partea secundă, tehnicianul oaspeților, Gheorghe Hagi, l-a introdus în teren pe Florinel Coman, în speranța de a-i surprinde pe adversari cu incursiunile sale. Din păcate, nu avea să fie așa, iar Sergiu Hanca deschidea scorul în minutul 68, după o centrare a lui Steliano Filip. Șase minute mai târziu, aceiași doi jucători au combinat pentru majorarea scorului. Constănțenii aveau să reducă din handicap prin proaspătul intrat George Țucudean (min. 77), aflat la prima reușită în tricoul Viitorului.La final, Hagi s-a declarat mândru de formația sa și consideră că lupta la titlu nu s-a decis încă. Pe de altă parte, Hagi a dat de înțeles că sunt și alte aspecte care stau în drumul Viitorului către trofeu.„A fost un meci cu o încărcătură mare, de o calitate bună. Din păcate, noi am făcut două mari greșeli și asta ne-a costat. Suntem o echipă în creștere și trebuie să continuăm să învățăm din astfel de dueluri. Mai sunt patru etape și credem în șansele noastre, vizăm victoria în toate aceste partide, fiindcă lupta la titlu rămâne deschisă. Sunt mândru de ce a reușit echipa mea, însă am ajuns acolo sus și am început să deranjăm. Vor să ne arate că suntem mici”, a declarat Hagi.Etapa viitoare este una decisivă pentru trupa lui Gheorghe Hagi. Viitorul se va deplasa pe terenul liderului FCSB, luni, 24 aprilie, și este obligată să învingă pentru a mai spera la prima poziție.Clasament: 1. FCSB (36 p), 2. FC Viitorul (34 p), 3. Dinamo (32 p), 4. CFR Cluj (29 p), 5. CSU Craiova (27 p). 6. Astra Giurgiu (26 p).