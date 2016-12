FC Viitorul joacă meciul de deschidere al returului Ligii I

Ieri, pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost anunțat programul televizărilor pentru primele două etape ale returului Ligii I. FC Viitorul va disputa chiar primul meci din etapa a 18-a, împotriva CSMS Iași. Jocul va avea loc pe 20 fe-bruarie, de la ora 18.00 și va putea fi urmărit pe Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport. În etapa următoare, FC Viitorul va juca cu Rapid, în deplasare, partida fiind programată pe 2 martie, ora 20.30. Aseară, pe pagina oficială de Facebook a Academiei Hagi, a fost anunțat un nou transfer. Fabrice Olinga a semnat contractul cu FC Viitorul. „E oficial! Fabrice Olinga a fost transferat la FCV! Olinga este născut pe 12 mai 1996, în Camerun, și a jucat între 2012-2014 la Malaga, în Primera Division. În 2014, a fost împrumutat la Waregen (Belgia) și Apollon Limassol (Cipru)”, este mesajul de pe pagina Academiei.Programul complet al televizărilor pentru prima etapă din retur este următorul: vineri, 20 februarie: ora 18.00 FC Viitorul - CSMS Iași (Look Plus, Dolce Sport, Digi Sport), ora 20.30 Petrolul - FC Brașov (Look TV, Digi Sport); sâmbătă, 21 februarie: ora 18.00 Gaz Metan - FC Botoșani (Look TV, Digi Sport), ora 20.30 Oțelul - Dinamo (Look TV, Digi Sport); duminică, 22 februarie: ora 15.30 Astra - Concordia (Look Plus, Dolce Sport, Digi Sport), ora 18.00 U Cluj - FC Tg. Mureș (Look TV, Digi Sport), ora 20.30 Steaua - Rapid (Look TV, Digi Sport); luni, 23 februarie: ora 18.00 Ceahlăul - CFR Cluj (Look Plus, Dolce Sport, Digi Sport), ora 20.30 Pandurii - U Craiova (Look TV, Digi Sport).