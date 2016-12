FC Viitorul învinge, Hagi refuză pe Galatasaray

1

iar isi face propaganda,mizind ca lumea nu citeste presa turca

Terminati cu prostiile astea a mai fost de vreo trei ori pe acolo si a plecat cu coada intre picioare,acu o sa vina la nationala pe criterii de rudenie,o sa privim in 2016 tot la tv turneul final,e incapatinat ca un catir nu vede ca nu le are ca antrenor tot asteapta sa pice norocul din cer.Ce dracu plateste ziaristii sa scrie ca solicitat,orice om de fotbal isi da seama cu cine are de a face