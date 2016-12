FC VIITORUL INFIRMĂ ZVONURILE DIN PRESĂ, DESPRE TRANSFERURILE ILEGALE

Ştire online publicată Luni, 15 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

1. Fotbal Club Viitorul SA este o societate pe acțiuni, cu un capital social de peste 7 milioane de euro, care își plătește fără întârziere salariile către angajați și datoriile fiscale către statul român.Societatea noastră, la fel ca toate cluburile de fotbal din întreaga lume, colaborează cu diverse persoane fizice și juridice, cluburi de fotbal, societăți și agenți de jucători, atât din țară, cât și din străinătate.Până în prezent clubul nostru nu a avut nici o colaborare cu fonduri de investiții sau organizații de acest gen.Transferul unui jucător de la un club la altul se realizează printr-un contract încheiat de părți, iar, de cele mai multe ori, părțile convin să păstreze confidențiale anumite clauze.Documentele de transfer internațional încheiate de clubul nostru au fost comunicate FIFA, prin intermediul sistemului de transfer on-line (TMS), Federației Române de Fotbal în cadrul procesului de licențiere, instituțiilor bancare, precum și altor instituții, atunci când s-au solicitat astfel de documente.În concluzie, Fotbal Club Viitorul SA nu a făcut publice anumite clauze legate de transferul unor jucători pentru că a respectat clauzele de confidențialitate și nu din motivele sugerate de autorii articolelor.2. Fotbal Club Viitorul SA a încheiat în luna iunie 2014 un acord de transfer cu clubul cipriot Apollon Football (Public) Ltd. pentru jucătorul Cristian Manea, iar părțile s-au înteles ca jucătorul să continuie activitatea fotbalistică la clubul nostru, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Subliniem faptul că transferul jucătorului Manea Cristian s-a făcut către un club sportiv și nu către un fond de jucători sau o firmă off-shore, așa cum se afirmă tendențios în articolele menționate.Ca o confirmare a afirmațiilor noastre este și faptul că transferul lui Manea, ca și celelalte transferuri internaționale, s-a efectuat prin sistemul TMS implementat de FIFA, sistem ce nu permite decât transferuri între cluburi sportive.Apollon Football (Public) Ltd. este un club de tradiție din prima ligă din Cipru și nu un fond de jucători, așa cum se sugereaza în articolele publicate de site-ul Prosport.Despre transferul jucătorul s-au facut mai multe speculații în presă, menționându-se numele mai multor echipe unde ar fi fost transferat, însă Fotbal Club Viitorul SA nu a confirmat niciodată, în mod oficial, aceste speculații.3. Jucătorul Nemanja Radonjic a fost legitimat de clubul nostru după ce fusese remarcat la una din edițiile turneului “Cupa Stelelor Estului”, organizat la Constanța. După o scurtă perioadă de timp de la legitimare, jucătorul a decis să plece de la club și, în ciuda eforturilor depuse de noi, a refuzat sa se mai întoarcă în România.Toți jucătorii pe care i-am transferat la Fotbal Club Viitorul SA au fost aduși numai cu scopul de a beneficia de performanțele sportive ale acestora, iar în momentul în care acest lucru nu s-a mai putut realiza, din diverse motive, am ales să încetăm cât mai repede posibil raporturile de colaborare.4. Jucătorul Fabrice Essono Olinga a fost propus clubului nostru de un agent de jucători cu care colaborăm de mai mulți ani si a fost dorit de staff-ul tehnic, însă, fiind extracomunitar, nu a putut fi legitimat in timp util, în perioada de transferuri din februarie 2015.5. Clubul Fiorentina a încheiat cu noi, în anul 2014, un acord prin care deține prima opțiune de transfer pentru jucătorul Ianis Hagi.6. Constatăm că a devenit o obișnuință pentru site-ul Prosport să transmită informații eronate despre Fotbal Club Viitorul SA și să minimalizeze performanțele noastre sportive, fiind publicate în intervalul 10-12.02.2016, exact înaintea unui meci oficial important, trei articole tendențioase despre noi.Deși este cel mai bun sezon fotbalistic al nostru de la înființare, performanțele sportive ale echipei de seniori au fost apreciate de majoritatea iubitorilor fotbalului, rezultatele grupelor de copii si juniori au fost de excepție, am obținut licența de la FRF și nu avem nicio datorie către instituțiile statului sau către angajați sau terți si susținem, prin Academia Gheorghe Hagi, un proiect unic în România - suntem pentru acest site, în permanență, un exemplu negativ al fotbalului românesc, mai ales în această perioadă, în care se reia campionatul si începe sistemul play-off.Afirmațiile despre clubul nostru, apărute în ultima perioadă pe site-ul Prosport, la care am oferit prin acest comunicat răspunsuri veridice și lămuritoare, sunt simple speculații și concluzii hazardate ale autorilor articolelor. Acestea nu urmăresc decât să ne prejudicieze imaginea publică și să destabilizeze atmosfera foarte bună de la clubul nostru.