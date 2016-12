FC Viitorul încheie turul Ligii I în deplasare

Diseară, FC Viitorul înfruntă Pandurii Târgu Jiu, în meciul contând pentru etapa a 13-a a Ligii I. Partida va începe la ora 21.00 și se va juca pe stadionul „Municipal” din Drobeta Turnu Severin. Conform site-ului liga1.ro, jocul va putea fi urmărit în direct pe Digisport 1.„Va fi un meci frumos, deschis oricărui rezultat. Mergem să ne jucăm șansa noastră, să ne batem, sa facă un fotbal frumos și să vedem dacă ne întoarcem la Constanța cu punctele”, a afirmat Gheorghe Hagi, managerul tehnic FC Viitorul.FC Viitorul se clasează pe locul al doilea în clasament, cu 23 de puncte, la un singur punct în spatele primei clasate, Astra Giurgiu. Pandurii Târgu Jiu se regăsește pe poziția a cincea, cu 20 de puncte.Etapa a 13-a va fi deschisă de meciul dintre FC Voluntari și Concordia Chiajna (astăzi, ora 18.30).Sâmbătă, se vor disputa meciurile Dinamo - Astra Giurgiu (ora 18.30) și CSMS Iași - Steaua (ora 21.00). Duminică, FC Botoșani va întâlni pe ASA Târgu Mureș (ora 18.30), iar CFR Cluj, pe CS U Craiova (ora 21.00).Etapa se va încheia luni, când Petrolul Ploiești va juca cu Poli Timișoara (ora 21.00). Toate partidele vor putea fi urmărite în direct pe Digisport 1, Look TV, Look Plus și Dolce Sport.