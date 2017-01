FC Viitorul, doar egal pe terenul Gloriei Buzău

Ceea ce părea a fi un antrenament cu public pentru FC Viitorul s-a transformat într-o remiză rușinoasă. Sâmbătă, chiar sub privirile lui Gheorghe Hagi, echipa antrenată de Cătălin Anghel a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), partida din etapa a 20-a a Ligii a II-a, jucată în deplasare, pe terenul „lanternei” Gloria Buzău. Viitorul a evoluat din min. 19 în inferioritate numerică, portarul Balboașă primind cartonașul roșu pentru un henț comis în afara careului. După pauză, constănțenii au modificat tabela, grație golului marcat de Chițu, în min. 65, însă, cu șase minute înainte de final, Gloria a reușit egalarea, prin Alexandru. Dezamăgit de rezultat și de prestația jucătorilor săi, Hagi a intrat în vestiar la finalul meciului și a țipat la fotbaliști. După ce s-a mai calmat, „Regele” a declarat că este supărat pe evoluția fotbaliștilor săi. „Normal că sunt supărat și i-am băgat în ședință, fiindcă eu nu pot să accept ca atunci când ai meciurile în mână să faci cadouri adversarei și după aceea să pierzi puncte importante, cum s-a întâmplat la Buzău. Din fericire, am rămas pe primul loc, însă am făcut să se apropie mai multe echipe de noi. Trebuie să ducem lupta pentru promovare pe toate fronturile și ne temem doar de noi”, a declarat Hagi.