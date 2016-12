FC Viitorul Constanţa şi-a prezentat noii jucători

FC Viitorul Constanța și-a prezentat noii jucători

FC Viitorul debutează în noul sezon al Ligii l, vineri, de la ora 18.30, în deplasare, pe terenul celor de la FC Vo-luntari. Partida va fi transmisă în direct pe Digisport 1, Dolcesport 1 și Look TV.Marți, la Ovidiu, a avut loc prezentarea celor zece noi fotbaliști din lot. Astfel, FC Viitorul a reușit să îi înregimenteze pe argentinianul Pablo Brandan (ASA Târgu Mureș), Daniel Carp (Steaua), Florin Purece și Victor Rîmniceanu (ambii de la Concordia Chiajna), liberianul Alex Nimely (ACS Poli), Dani Lopez (Doxa Katokopia), Gabi Iancu (Steaua), Sorin Rădoi (FC Voluntari), plus revenirile lui Bogdan Țîru și Bogdan Mitache (ambii de la FC Voluntari).„Sezonul trecut a fost unul foarte bun pentru noi, suntem un club tânăr și am progresat. Pornim și în acest campionat cu mult entuziasm, cu multă încredere, fiindcă avem un lot valoros. Suntem mulțumiți de cum s-au prezentat noile achiziții în pregătire, sunt jucători foarte buni și mai au timp să se adapteze. Ne-am propus să ne depășim performanța din sezonul trecut, vom juca fără presiune. Nu ne luați în calcul pentru titlu, nu suntem pregătiți și nu avem forța necesară”, a declarat managerul Gheorghe Hagi.Situația celor mai curtați jucători de la Viitorul, Florin Tănase și Răzvan Marin, rămâne încă incertă. Până în acest moment, cei doi jucători se află la Constanța, dar ar putea pleca în străinătate în orice moment. Hagi refuză să le dea drumul fotbaliștilor săi la Steaua, în pofida insistențelor nașului Gigi Becali.„Florin Tănase și Răzvan Marin sunt ca și transferați, dar așteptăm să se concretizeze. Tănase este cu gândul mai mult la transfer, în schimb Marin este mai conectat, mai mobilizat, indiferent dacă va rămâne sau va pleca. Nu vom da jucători la Steaua sau în campionatul României, prioritatea noastră este să vindem în Europa. Steaua a făcut o ofertă bună, Gigi Becali mă sună, dar, dacă nu vor pleca afară, vor rămâne la noi”, a explicat Hagi.