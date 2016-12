FC Viitorul Constanţa, fără DIRECTOR GENERAL

FC Viitorul Constanța, fără DIRECTOR GENERAL

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul general al echipei Viitorul Constanța, Narcis Răducan, a părăsit echipa patronată de Gheorghe Hagi, transmite Digi Sport.„Să știți că decizia a fost luată de comun acord (n.r. cu Gheorghe Hagi), am ajuns la concluzia că avem opinii diferite în ceea ce privește activitatea clubului și am ales să ne despărțim. Nu este o ceartă tradițională a fotbalului românesc. Am ajuns amândoi la aceeași concluzie, nu e vorba doar de meciul de aseară, în ultimele zile au fost mai multe diferențe de opinie, de viziune, legate de mai multe segmente din activitatea clubului și din păcate n-aveau un punct comun", a declarat Narcis Răducan, pentru Digi Sport.