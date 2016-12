FC Viitorul caută prima victorie din play-off în faţa Pandurilor

FC Viitorul caută prima victorie din play-off în fața Pandurilor

FC Viitorul Constanța joacă, în această seară, de la ora 20.30, pe teren propriu, împotriva celor de la Pandurii Târgu Jiu, într-un meci contând pentru etapa a Vll-a a play-off-ului Ligii l, la fotbal.Echipa antrenată de Gheorghe Hagi este în căutarea primei victorii în acest play-off, după ce a înregistrat doar două egaluri și patru înfrângeri în primele șase runde.Duminică, la Ovidiu, conducerea Viitorului a ținut o conferință de presă înaintea duelului cu Pandurii pentru a aduce la cunoștință ultimele amănunte din cadrul clubului. Prezenți la conferință au fost managerul tehnic Gheorghe Hagi, dar și internaționalii de tineret, fundașul Robert Hodorogea și Răzvan Marin.Gheorghe Hagi speră ca echipa sa să treacă peste această pasă proastă și să-și găsească cadența din prima parte a sezonului regulat.„Au rămas încă trei meciuri de disputat din acest sezon competițional. Este important să terminăm cu bine acest campionat, deoarece putem câștiga un loc sau două în clasament sau chiar să cădem. Sper ca mâine să intrăm pe teren cu atitudinea corespunzătoare și să obținem toate cele trei puncte puse în joc. Adversarul a arătat în ultimul timp că este o echipă foarte puternică, foarte rapidă, care dispune de niște jucători de la mijloc în sus de mare calitate și atunci trebuie să fim atenți, fiindcă ne-au mai taxat și în ultimul meci disputat acasă. Sper să trecem peste această perioadă slabă a noastră și să ne impunem, fiindcă echipa are nevoie de victorie.”Întrebat de situațiile incerte ale lui Florin Cernat și Herold Goulon, „regele” a avut o reacție neașteptată: „Nu știu foarte multe detalii despre starea de sănătate a lui Florin Cernat, doctorii nu mi-au prezentat nici un raport, chiar nu am idee. Este o pierdere foarte mare și nu mă așteptam la așa ceva. De Goulon, să fie sănătos ! Nu face parte din lot pentru meciul cu Pandurii. A ieșit și accidentat de la antrenament, nu știu dacă va mai continua cu noi din vară. E imprevizibilă viața, nici eu nu știu dacă voi mai fi din vară aici”.Despre victoria de sâmbătă seara a Astrei Giurgiu în fața Stelei, Hagi recunoaște superioritatea „astralilor”: „Felicit Astra, dar nu consider că s-a decis titlul. Jucătorii lui Marius Șumudică au făcut un joc mult mai bun decât Steaua. A fost echipa mai pragmatică, mai puternică cu un jucător în mare formă. Îl felicit și pe Șumi fiindcă a demonstrat că este un antrenor foarte bun care știe ce face.”De asemenea, în ultima perioadă s-a speculat foarte mult faptul că mijlocașul Răzvan Marin ar fi dorit de Steaua. Patronul Viitorului a ținut să clarifice și acest aspect:„E distanță mare de la interes până la concretizare este drum lung. În primul rând cluburile ar trebui să se înțeleagă cluburile asupra unui preț, apoi analizăm poate jucătorul mai are și alte oferte, bineînțeles că depinde foarte mult și de dorința jucătorului dacă va dori să plece sau nu. Nu au existat discuții, dar dacă vor exista trebuie să ne punem de acord. El este un jucător care a crescut foarte bine, este foarte valoros, dar rămâne de văzut. Nu vreau să vorbim înainte de a se perfecta lucrurile”, a declarat Hagi.