FC Viitorul atacă Vasluiul, duminică, pe stadionul „Farul“

Mult așteptatul meci al celor de la Viitorul, pe stadionul „Farul”, se va disputa duminică, în nocturnă, de la ora 22.45, în compania echipei FC Vaslui, partidă contând pentru etapa a VII-a a Ligii I. FC Viitorul va efectua, duminică, cel mai greu test de până acum în Liga I, alături de vicecampioana României, FC Vaslui. Cu toate astea, elevii lui Cătălin Anghel sunt entuziasmați, meciul se va juca la Constanța, în premieră, pe stadionul „Farul”.„Toate meciurile sunt grele, dar meciul de duminică seara are ceva aparte, și anume faptul că noi jucăm acasă. Pentru asta, mulțu-mim în primul rând celor de la FC Farul, pentru că ne dau oportunitatea să jucăm acasă la Constanța. Chiar dacă este o oră înaintată, așteptăm sa vină lume la stadion, pentru că noi considerăm că oamenii care iubesc fotbalul în Constanța au în sfârșit o echipă care activează în Liga I și cred că lumea din Constanța are nevoie de Liga I”, a declarat antrenorul FC Viitorul, Cătălin Anghel. Antrenorul Viitorului este convins că va înfrunta una din cele mai bune echipe din Liga I, însă nu se teme de această provocare, și speră într-un rezultat cât mai bun.„Această partidă are o mare importanță, cum au toate, de fapt, dar mai ales când joci în fața unei echipe puternice, cum este Vasluiul, cu jucătorii foarte experimentați, foarte valoroși. Este o echipă care, anul trecut, a jucat cel mai bun fotbal, echipă care acum a făcut niște transferuri foarte bune, echipă foarte bine organizată, dar de care nici nu ne temem. Nu avem ce pierde, nu este o mare presiune din punctul ăsta de vedere. Respectăm Vasluiul și cred că putem să facem un rezultat bun și vom juca la victorie”, ne-a mai spus Anghel.FC Vaslui a disputat, zilele trecute, partida premergătoare calificării în grupele Europa League, cu Inter Milano, meci pe care l-a remizat și care le-ar putea da un imbold jucătorilor în partida de la Constanța.„Nu o să semene meciul Vaslui - Inter cu cel de duminică seară. Mesajul a fost dat foarte clar că îi interesează mult campionatul prin odihnirea câtorva jucători. Știm ce ne așteaptă, trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere”, a precizat tehnicianul Cătălin Anghel.